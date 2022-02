Melissa Joan Hart bleibt Lifetime treu

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird auch in weiteren Weihnachtsfilmen die Hauptrolle übernehmen.

«Sabrina, total verhext»-Star Melissa Joan Hart wird weiter für Lifetime arbeiten. Sie wird die Hauptrolle in mehreren neuen "It's a Wonderful Lifetime"-Filmen spielen, sowie in dem TV-Filmüber Hamsterer bei Lifetime, als Teil eines neuen mehrjährigen Vertrages mit dem Kabelsender.Im Rahmen ihres neuen Vertrages wird Hart in mehreren Filmen für Lifetime die Hauptrolle spielen, Regie führen und die Produktion übernehmen. In dem „Ripped From The Headlines"-Film «Dirty Little Secret» (Arbeitstitel), der diesen Sommer in die Kinos kommen soll, spielt Hart eine Mutter, die ihre extremen Hort-Tendenzen versteckt, die ihre Familie zerstören.Darüber hinaus wird Hart als Hauptdarstellerin und ausführende Produzentin neue Filme für die Lifetime-Weihnachtsprogramme 2022 und 2023 produzieren. Zuvor hatte sie bereits in sechs Weihnachtsfilmen für den Kabelsender mitgewirkt, darunter «Mistletoe in Montana», «Dear Christmas» und «A Very Merry Toy Store». Hart hat mit ihrer Produktionsfirma Hartbreak Films bereits acht Lifetime-Filme produziert, darunter auch «Christmas in Tune» mit Reba McEntire in der Hauptrolle.