ABC bestellt Comedy-Piloten «Not Dead Yet»

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt stehen die Produzenten Casey Johnson, David Windsor und McG.

Das Fernsehnetwork ABC hat einen Piloten der Seriebestellt, die von dem Autorenteam Casey Johnson, David Windsor und McG stammt. Das Format folgt der 40-jährigen Nell Stevens, die vom Glück verlassen ist, wenig Geld hat und seit kurzem Single ist. Als sie den einzigen Job bekommt, den sie finden kann, nämlich Nachrufe zu schreiben, beginnt sie, Lebensratschläge von einer unwahrscheinlichen Quelle zu erhalten.Der Pilotfilm basiert auf Alexandra Potters romantischem Komödienroman "Confessions of a Forty-Something F-k Up". Mary Viola und Corey Marsh sind auch ausführende Produzenten unter McGs Label Wonderland Sound and Vision. 20th Television ist das Studio.Johnson und Windsor sind vor allem als Autoren von «Greek», «Don't Trust the B-- in Apartment 23» und «Galavant» bekannt. Im Jahr 2016 schufen und produzierten sie «The Real O'Neals» mit Martha Plimpton und Noah Galvin in den Hauptrollen, das zwei Staffeln lang auf ABC lief. Johnson und Windsor waren auch als Co-Executive Producer bei dem NBC-Hit «This Is Us» tätig, dessen sechste und letzte Staffel derzeit ausgestrahlt wird.