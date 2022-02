«DSDS» bricht komplett ein

Quotennews

Seit dem 22. Januar 2022 läuft die neue Staffel «Deutschland sucht den Superstar». Dass es schwierig werden wird, war klar, doch so schwierig?

Es bestand letzte Woche wohl minimale Hoffnung, als geschrieben werden konnte, dassscheinbar seine Zielgruppe gefunden hatte und man sich mit 2,5 Millionen Zuschauern am Samstagabend endlich über mehr Zuschauer als in der Vorwoche freuen konnte. Falsche Hoffnung. Oder auch: Nur ein Strohfeuer. Am gestrigen 12. Februar 2022 gab es die absolute Packung für RTL und das neu aufgelegte «DSDS». Es schauten lediglich 1,73 Millionen Zuschauer das ehemalige Bohlen-Format, der Marktanteil krachte mit 6,4 Prozent im Vergleich zur Vorwoche über 2 Prozentpunkte nach unten. Mit den 0,58 Millionen Zielgruppen-Zuschauern ist auch das letzte Fünkchen Daseinsberechtigung dahin, denn es fiel die Zweistelligkeit und man landete mit 9,6 Prozent Anteil am entsprechenden Markt auf dem Boden der Tatsachen.Doch warum? Ja, ProSieben startete mit derneue Show-Konkurrenz und zum Start lief es mit 1,49 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,3 Prozent ordentlich. Vor allem dürften hier die 0,78 Millionen aus der klassischen Zielgruppe und die damit verbundenen 12,4 Prozent Marktanteil das Gesamtbild aufwerten, doch in vergangenen Jahren, hätten wir an dieser Stelle nicht einmal über derartige Konkurrenz für «DSDS» gesprochen. Ansonsten wurden in den gestrigen Primetimes keinerlei Rekorde gebrochen, rein an den anderen Formaten des Abends kann es also nicht liegen.Einen Lichtblick gibt es für RTL jedoch immerhin.hielt ab 23:00 Uhr zumindest die Zuschauer in Köln. Doch auch hier lief das Comeback am Donnerstag in dieser Woche um Längen besser. Die Show war vor 3,44 Millionen Zuschauern und 1,09 Millionen Umworbenen mehr als stark gestartet und nach den vielen Comebacks in letzter Zeit war klar, dass dieser Wert nicht gehalten werden wird. Dass es jedoch direkt am zweiten Termin nur rund die Hälfte an Publikum geben wird, tut schon weh. So schauten gestern am späten Abend noch 1,73 Millionen Zuschauer der Runde zu, der Marktanteil fiel auf 9,0 Prozent. Bei den Umworbenen steigerte sich der dreifarbige Sender sogar auf 0,68 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,9 Prozent. Mehr war da wohl nach der langen «DSDS»-Ausgabe für das zurückgekommene Format einfach nicht drin - schade.