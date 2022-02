Isabell Polak: Ich spiele privat gerne Detektivin

Interview

Am Donnerstag startet im Ersten die neue Reihe «Dr. Hoffmann». Die Schauspielerin verrät im Gespräch, was das Besondere an der Reihe ist.

Ich würde sagen, das käme auf die Show an. Die Teilnahme am britischen Comedy-Format «Taskmaster» etwa wäre ein persönlicher Traum von mir. Der Dschungel wäre für mich jedoch nichts.Ich habe mich ja schon beim ersten Lesen des Drehbuchs von Nils- Morten Osburg Hals über Kopf in die Figur der Celine verknallt: Selten hatte ich sofort so ein genaues Bild von einer Rolle im Kopf wie bei ihr. Das war eine starke Vorlage für meine Arbeit an ihr. Zumal ich auch privat gerne Detektivin spiele und überall Fälle sehe, die es zu lösen gibt. Als ich dann auch noch beim Casting diese sehr besondere Spielenergie mit Kai hatte und gesehen habe, was für ein tolles Paar Dr. Hoffmann und Celine werden können, war klar, dass ich das unbedingt machen will. Und so habe ich offen gestanden vor Freude geheult, als die Zusage kam.Ich hatte in meiner Rolle ja nun nicht allzu viele Berührungspunkte mit den medizinischen Aspekten der Geschichte, aber natürlich ist es immer eine Freude, wenn Bücher, bzw. Drehbücher sauber recherchiert sind.Den großen Unterschied zu den anderen Donnerstagsformaten macht bei «Dr. Hoffmann» bestimmt auch die Tatsache, dass die Titelfigur ja gar kein Ermittler sein will, sondern vielmehr erst durch meine Figur, seine Freundin Céline, in die Detektivarbeit hineingezogen wird. Und auch Céline ist ja keine professionelle Kriminalistin. Deshalb beobachten wir hier vielmehr zwei Leute wie Du und ich, die plötzlich einen großen Fall aufklären, was großen Spaß macht.Was für mich persönlich «Dr. Hoffmann» sehr besonders macht, ist dass wir bei aller Leichtfüßigkeit, mit der wir die Beziehung und den Alltag von Hoffmann und Celine erzählen, nie die Gefahr ignorieren, in die sich die beiden durch ihre Ermittlungen begeben. Humor und Spannung halten sich hier immer die Waage. Ein Krimi, der die Figuren und den Fall ernst nimmt, ohne selbst bierernst zu sein. Das stärkste Alleinstellungsmerkmal ist für mich jedoch die Liebesbeziehung der beiden Hauptfiguren. Celine und Hoffmann lieben sich, gestehen einander aber viel Raum zu. Und nur weil beide so sind wie sie sind, können sie überhaupt zusammen sein.Das ist so modern und gleichzeitig romantisch, wie man es vielleicht nicht so oft sieht.Am Set bin ich grundsätzlich froh, dass es die Tests gibt und wir bestmöglich geschützt werden. Mein Beruf lässt sich mit Angst nicht gut ausüben.Wir wurden täglich schnellgetestet und hatten mehrere PCR-Tests pro Woche. Außerdem waren Kai und ich in einer freiwilligen Quarantäne, d.h. wir haben beide sehr stark unsere Kontakte eingeschränkt. Ich etwa habe privat ab zwei Wochen vor Drehbeginn nur noch mein Kind und meinen Partner gesehen.Sehr gut, ist allerdings schon etwas her.Dass die Menschheitsgeschichte auserzählt ist, kann ich mir nicht so recht vorstellen, das wäre aber natürlich ein Ding.Ich habe als Autorin ein Serienkonzept geschrieben, das mir sehr am Herzen liegt und das ich gerne mit der Flare Film umsetzen möchte. Daran arbeiten wir gerade fleißig. Außerdem darf ich schon bald eine wunderbare, neue Rolle spielen, darauf freue ich mich sehr. Mehr darf ich aber (noch) nicht verraten.