Australian Open bleiben weitere zehn Jahre bei Eurosport

TV-News

Discovery und Tennis Australia haben ihre Zusammenarbeit um weitere zehn Jahre verlängert. Erstmals übertrug Eurosport das Turniert im Jahr 1995.

Bei Eurosport zählt das erste Grand-Slam-Turnier des Tennis-Jahres fest zum Programm. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, denn Discovery und Tennis Australia haben eine Zusammenarbeit auf paneuropäischer Ebene vereinbart, die über zehn Jahr bis zum Jahr 2031 gilt. Dadurch bleiben die Australien Open auch weiterhin live und exklusiv auf den Discovery-Plattformen, darunter auch Eurosport, zu sehen. Die 2022 beginnende Vereinbarung umfasst sämtliche linearen und digitalen Rechte, wodurch Discovery auch seinen Streamingdienst discovery+ nutzen möchte, um „die Australian Open einem größeren und vielfältigeren Publikum als jemals zuvor zugänglich zu machen“, so eine Unternehmensmitteilung.Um verschiedenste Zielgruppen mit einem Angebot zu begeistern, um so das Interesse für das Turnier in den kommenden zehn Jahren weiter zu steigern, so das ausgegebene Ziel der beiden Partner, wollen Discovery und Tennis Australia bei einer breiten Palette an Lifestyle- und Unterhaltungsinhalten zusammenarbeiten.„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Tennis Australia und die Intensivierung unserer Zusammenarbeit bei einem der Höhepunkte der Tennissaison“, erklärt Andrew Georgiou, President of Sports bei Discovery. Discoverys Erfahrungsschatz sei immens, wenn es darum gehe einem breiten Publikum die beste Tennis-Berichterstattung zu bieten. „Die Zuschauer können selbst entscheiden, über welchen Weg sie das Turnier verfolgen wollen, denn wir berichten auf allen Kanälen über alle großen Themen, die auf und abseits des Platzes relevant sind. Durch die langfristige Verlängerung unserer Partnerschaft mit den Australian Open können wir diese noch weiter intensivieren und werden die gesamte Breite und Tiefe unserer globalen Sender, Plattformen und Marken von Discovery - einschließlich Eurosport und unseres Streaming-Dienstes discovery+ - nutzen, um mit Tennis Australia gemeinsam ein neues Publikum mit neuen und anderen Geschichten zu erreichen und so einen noch größeren Beitrag zum Wachstum des Turniers zu leisten“, so Georgiou weiter.„Seit mehr als 25 Jahren trägt Eurosport dazu bei, das Beste der Australian Open nach Europa zu übertragen, und wir freuen uns, diese historische Partnerschaft zu verlängern und zu erweitern. Wir freuen uns darauf, über Eurosport und Discovery eine innovative Berichterstattung zum Leben zu erwecken, die im frei empfangbaren Fernsehen, im Pay-TV und über diverse Online-Dienste die Geschichten der Spieler:innen auf dem Platz und darüber hinaus erzählt – sowohl im Januar als auch über das ganze Jahr hinweg“, ergänzt Craig Tiley, CEO Tennis Australia und Turnierdirektor der Australian Open.