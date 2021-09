Roku geht in Deutschland an den Start

Wirtschaft

Aufschlag in Deutschland: Der amerikanische Gerätehersteller und Betreiber von Streaming-Kanälen, Roku, hat angekündigt nach Deutschland zu expandieren. Demnach wolle man die eigene Hardware wie Set-Top-Boxen und TV-Sticks bereits im Weihnachtsgeschäft in den Handel bringen und so die Konkurrenz von Amazon (Fire-TV-Stick), Google (Chromecast), Apple (Apple TV Box) oder der Deutschen Telekom (MagentaTV Stick) aufmischen. Anders als in den USA und in anderen Ländern werden somit Geräte von TV-Herstellern wie Hisense und TCL mit dem Roku-Betriebssystem vorerst nicht bestückt.In Deutschland fehlen zudem die Inhalte, die Roku in den USA unter der eigenen Marke in einem Streaming-Kanal anbietet. Mit dabei sind aber die internationale Dienste Netflix , Prime Video und Disney+ . Auch nationale Player wie TVNow, Sky Ticket und die Inhalte von Seven.One Entertainment sollen über die Geräte des Streaming-Pioniers zu sehen sein. Weitere Details zum Angebot sollen in den kommenden Wochen folgen.„Deutschland ist auf dem besten Weg, dass Streaming die dominierende Form der Verbreitung von TV-Unterhaltung wird“, sagte Arthur van Rest, VP International bei Roku. „Der Start in Deutschland ist ein wichtiger nächster Schritt in unserer internationalen Expansion.“