Für die Handball Champions League: ServusTV schließt sich mit DAZN zusammen

TV-News

Kurz vor dem Start der neuen Champions-League-Saison vereinbarten Servus TV und DAZN einen Deal, dem es dem Sender erlaubt, ausgewählte Spiele im Free-TV zu zeigen.

Der Free-TV-Sender ServusTV Deutschland und der Streamingbroadcaster DAZN haben eine Kooperation bekannt gegeben, in deren Rahmen die EHF Champions League frei empfangbar angeboten wird. Die neue Spielzeit in der Königsklasse beginnt bereits in der kommenden Woche am 15. September. Der Sender zeigt ausgewählte Spiele unter dem Titel, denn die Übertragung erfolgt über das Livesignal von DAZN, wo die Spiele ebenfalls gestreamt werden können.Als erstes Spiel zeigt Servus TV dann am kommenden Mittwoch um 18:45 Uhr die Partie zwischen Brest und dem deutschen Meister THW Kiel. Als weitere deutscher Vertreter spielt die SG Flensburg-Handewitt in der Champions League mit und kriegt es mit Top-Teams wie dem FC Barcelona, Veszprem und Paris Saint-Germain zu tun. Kiel trifft unterdessen neben Brest auch auf wie Zagreb, Elverum oder Aalborg.„Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit DAZN. Mit ausgewählten Top-Spielen der EHF Champions League haben wir ein weiteres absolutes Sporthighlight im Programm und ermöglichen es den Fans, die Matches bei uns im Free-TV zu sehen“, sagt David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution bei ServusTV.