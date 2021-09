Quotencheck

Der Fernsehsender Kabel Eins strahlte vier neue Folgen aus. Im September folgte noch eine alte Ausgabe auf dem gleichen Sendeplatz.

Beim Unterföhringer Fernsehsender Kabel Eins startete am Donnerstag, den 5. August 2021, die neue Staffel von «Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!». Dieses Mal landete der in Dorsten geborene Koch Frank Rosin bei Alex und Robert Gericht, die schon immer von einem Lokal träumten. Bereits vor zwei Jahren haben sie das „An(gerich)tet“ in Neuötting eröffnet. Diese Folge wollten 0,57 Millionen Menschen sehen, Kabel Eins fuhr 2,3 Prozent Marktanteil ein. Die Reichweite bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern belief sich auf 0,22 Millionen, der Marktanteil lag bei genau vier Prozent.Sieben Tage später verschlug es das Team der Produktionsfirma Red Seven in das in München ansässige „El Patio“. Das Restaurant existiert schon über 15 Jahre, aber die Reserven des mexikanischen Restaurants wurden immer kleiner. Noch immer wurde das Angebot nicht angenommen. Wie dieser Kampf schlussendlich ausging, sahen 0,56 Millionen Zuschauer, der Marktanteil verbesserte sich auf zweieinhalb Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,22 Millionen Menschen dabei, der Marktanteil wuchs auf 4,3 Prozent.Am Donnerstag, den 19. August, besuchte Frank Rosin die „Stadtschenke“ in Brilon in Nordrhein-Westfalen. Volker und Sandra brachten ihr Restaurant nicht auf Vordermann und unter Corona sollte das ganz große Chaos drohen. 0,75 Millionen Menschen ab drei Jahren wollten das Chaos in der Küche sehen, der Marktanteil lag bei drei Prozent. In der Zielgruppe wurden nun bessere 0,33 Millionen ermittelt, der Fernsehsender Kabel Eins landete bei guten 5,8 Prozent.Lyudmila hat während der Corona-Pandemie mit ihrem Ex-Mann „Bei Tony“ in Osnabrück übernommen. Die Karte enthielt mehr als 100 verschiedene Gerichte. Wie Frank Rosin der alleinerziehenden Mutter helfen konnte, sahen 0,75 Millionen Zuschauer. Wie schon sieben Tage zuvor fuhr man drei Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Leuten standen nun 0,40 Millionen Zuschauer auf der Uhr, sodass man auf 6,4 Prozent Marktanteil kam.Am Donnerstag, den 2. September, setzte Kabel Eins auf die Wiederholung von „Op de Limeke“ aus Verl. Die Geschichte um den LKW-Fahrer, der ein eigenes gastronomisches Angebot auf die Beine stellte, wurde erst am 3. Dezember 2020 ausgestrahlt. Die Wiederholung wollten sich 0,62 Millionen Menschen antun, der Marktanteil lag bei zweieinhalb Prozent. Mit 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchte man 4,9 Prozent.Die vier neuen «Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf»-Ausgaben brachten dem Fernsehsender Kabel Eins 0,66 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 2,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,29 Millionen Zuseher ermittelt, der Marktanteil lag mit 5,1 Prozent im Senderschnitt.