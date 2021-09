3 Quotengeheimnisse

Am vergangenen Freitag ist die Protestpartei dieBasis zum Quotenkönig aufgestiegen. Die Wahlwerbung erreichte über drei Millionen Fernsehzuschauer. Auch das Team Todenhöfer kann sich über seine Reichweite nicht beschweren.

Derzeit strahlt Das Erste Wiederholungen seiner Reise-Dokumentation aus. Während man in den vergangenen Wochen im Norden Europas unterwegs war, fährt die Pre-Corona-Produktion aus dem Hause Bayerischer Rundfunk nach Durban. 0,51 und 0,39 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten die Episoden am Anfang der Woche, womit Das Erste nur 5,8 und 4,5 Prozent holte. Mit nur 40.000 und 30.000 14- bis 49-Jährigen floppte das Format mit 2,6 und 2,0 Prozent.Die vor 14 Monaten gegründete Kleinstpartei Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis), die aus Prostest gegen die Pandemie-Regeln gegründet wurde, tritt auch zur diesjährigen Bundestagswahl an. Während die Partei wohl sehr wenige Stimmen bekommen wird, hatte der Wahlwerbespot bislang die höchste Reichweite. Am Freitag, den 3. September, sahen um 21.55 Uhr 3,16 Millionen Zuschauer den Spot. Der Marktanteil lag bei 14,0 Prozent. 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu. Übrigens: Nicht die etablierten Parteien folgen: Team Todenhöfer erreichte 2,90 Millionen, die Freien Wähler kamen auf 2,88 Millionen. Vergangenen Mittwoch bekam die Alternative für Deutschland (AfD) 2,85 Millionen Zuschauer serviert.Auch wenn die hiesigen Lichtspielhäuser wieder geöffnet sind, so wirklich können deutsche Formate über große Blockbuster nicht überzeugen. Am Sonntag strahlte Sat.1 um 05.43 Uhr sein zwölfminütiges Magazin aus, das nur 70.000 Zuschauer fand. Der Marktanteil lag bei drei Prozent. Mit etwa 0,04 Millionen jungen Menschen verbuchte man 6,3 Prozent. Übrigens: «So gesehen – Talk am Sonntag» kam um 08.05 Uhr auf 0,13 Millionen Zuschauer, wovon 0,03 Millionen den religiösen Talk sahen.