«Love Island» punktet hinter den Benz-Baracken

Quotennews

Am Dienstag strahlte RTLZWEI viereinhalb Stunden Neuware aus.

Der RTLZWEI-Zuschauer bekam am Dienstag wohl das umfänglichste Programm des Abends geboten. Los ging es um 20.15 Uhr mit. Die Reportage aus Mannheim wollten 0,86 Millionen Fernsehzuschauer sehen, der Marktanteil lag bei 3,4 Prozent. In der Zielgruppe verbuchte die Sendung mit dem Titel „Einbahnstraße“ gute 7,2 Prozent, die Reichweite belief sich auf 0,44 Millionen.Zwischen 22.15 und 23.45 Uhr gingauf Sendung. Die vorherigen zwei Ausgaben taten sich recht schwer, am Mittwoch verbuchte das Format 0,23 Millionen junge Zuschauer, die für einen Marktanteil von überdurchschnittlichen 5,8 Prozent standen. Beim Gesamtpublikum erreichte die deutsche Produktion auf der spanischen Insel Mallorca 0,42 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 2,7 Prozent.feierte um 23.45 Uhr eine weitere Free-TV-Premiere. Die Young-Adult-Fiction mit der für den Deutschen Fernsehpreis nominierten Lisa-Maria Koroll erzielte nur dürftige Werte. 0,12 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil lag bei 1,4 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte man 0,06 Millionen und ernüchternde 2,6 Prozent.