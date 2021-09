«Dickinson» endet mit Staffel drei

US-Fernsehen

Das Apple-Drama wird schon bald abgeschlossen.

Die dritte Staffel von, die bei AppleTV+ am 5. November Premiere feiert, wird zugleich die letzte sein. Die dritte und letzte Staffel begrüßt die neuen Gaststars Ziwe (der in dieser Staffel auch zum Autorenteam gehört) als Sojourner Truth, Billy Eichner als Walt Whitman und Chloe Fineman als Syliva Plath. Apple veröffentlicht zunächst drei Folgen am Premierentag, ehe wöchentlich eine neue Episode hinzukommt. Dementsprechend läuft das Finale an Heiligabend."Als ich mich aufmachte, «Dickinson» zu machen, stellte ich mir die Serie als eine dreistaffelige Reise vor, die die Entstehungsgeschichte von Amerikas größter Dichterin auf eine ganz neue Art und Weise erzählt und Emilys Relevanz und Resonanz für unsere heutige Gesellschaft hervorhebt", so die Schöpferin und Showrunnerin Alena Smith in einer Erklärung."In meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nie vorstellen können, wie reichhaltig und befriedigend die Erfahrung sein würde, diese Serie zu machen und welch unglaubliche Freude es war, Emilys Geschichte zusammen mit Hailee [Steinfeld] und unserer brillanten, leidenschaftlichen Besetzung und Crew zu erzählen. Ich kann es kaum erwarten, die Welt an unserer epischen letzten Staffel teilhaben zu lassen und unser Publikum mitzunehmen zum Abschluss von Emilys Coming-of-Age-Saga, in der sie weiterhin für ihre eigene poetische Wahrheit kämpft und gleichzeitig mit so vielen Problemen rechnet, mit denen wir heute konfrontiert sind. Vielen Dank an Hailee Steinfeld und unser gesamtes «Dickinson»-Team, die diese Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Ich bin dankbar für meine Partnerschaft mit Apple und kann es kaum erwarten, in den kommenden Jahren weitere originelle Geschichten mit ihnen zu erzählen."