«Wer weiß denn sowas?» kehrt im Oktober zurück

TV-News

Zum Start der neuen Staffel gibt es zudem eine Primetime-Show am Samstagabend.

Das Erste hat frischen Quiz-Nachschub für den Vorabend angekündigt. Am 4. Oktober übernimmt wieder Kai Pflaume mitden Sendeplatz um 18:00 Uhr, wo derzeit noch Alexander Bommes und «Gefragt – gejagt» zu sehen ist und regelmäßig sehr gute Marktanteile erzielt. Zuletzt war die Pflaume-Sendung im Juni und Juli in Wiederholungen während der Europameisterschaft zu sehen. Die 16 Ausgaben waren naturgemäß weniger erfolgreich und kamen nur auf eine durchschnittliche Reichweite von 2,36 Millionen. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen dennoch bei sehr guten 14,9 Prozent. Nur bei den Jüngeren gab es Schwankungen, weshalb man schlussendlich bei 6,9 Prozent landete.Im Herbst sollte diese Marke locker nach oben korrigiert werden. Zur Einstimmung auf die nunmehr siebte Staffel zeigt die blaue Eins am Samstag, den 2. Oktober, um 20:15 Uhr eine neue-Ausgabe. Der öffentlich-rechtliche Sender verriet bereits wer, in der Primetime-Sendung als Ratefüchse antreten. Demnach quizzen an der Seite von Bernhard Hoëcker und Elton die Schauspielerin Katharina Böhm, die Sängerin Lena Meyer-Landrut, der Schlagerstar Ben Zucker und der Komiker Piet Klocke.Zuletzt gab es im Februar dieses Jahres eine Samstagabend-Show, die 6,46 Millionen Quizfreunde anlockte. Daraus ergab sich ein Marktanteil von herausragenden 21,1 Prozent. Auch bei den jüngeren Zuschauern war Das Erste sehr erfolgreich. Damals wurden mit 1,33 Millionen Zuschauern 16,9 Prozent ermittelt, was den Primetimesieg bedeutete. Kai Pflaume ließ sogar «Deutschland sucht den Superstar» – damals noch mit Dieter Bohlen – hinter sich.