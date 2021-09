«Paar Wars» legt einen anständigen Start in der Zielgruppe hin

Quotennews

Sat.1 überzeugte mit der neuen Spielshow, die von Ralf Schmitz moderiert wird, recht viele jüngere Zuschauer.



Ralf Schmitz, der für seine Moderationstätigkeit bei «Take Me Out» bekannt ist, will nun herausfinden, welches Paar am besten zusammenpasst. In der neuen Spielshowlässt er jeden Freitag drei Paare in acht Prüfungen zum Thema Harmonie gegeneinander antreten. Im Finale am 24. September stehen dann 100.000 Euro auf dem Spiel. Sat.1 hat sich für das neue Format mit der Werbung richtig ins Zeug gelegt und sogar das Senderlogo in "Schmitz.1" abgeändert.Zum Auftakt des neuen Programms gelang es Sat.1, 1,16 Millionen Neugierige zum Einschalten zu bewegen. Der Marktanteil lag somit zwar unter dem Senderschnitt, landete allerdings bei einem passablen Wert von 5,1 Prozent. Größer war das Interesse in der jüngeren Gruppe, aus der 0,49 Millionen Umworbene einschalteten. Hier war eine hohe Quote von 9,5 Prozent möglich.Im Anschluss zeigte der Sender noch zwei Ausgaben von, was seit etwa einem Monat am Vorabend gesendet wird. Mit 0,58 Millionen Fernsehenden lief die erste Folge mit einer ähnlichen Reichweite wie am Vorabend. Im Anschluss blieben noch 0,36 Millionen Zuschauer dran. Dies resultierte in mauen Marktanteilen von 3,7 und 3,8 Prozent. Die Zielgruppe war mit 0,32 sowie 0,21 Millionen Werberelevanten vertreten. Mit soliden 7,4 und 7,3 Prozent lief die Sendung hier erfolgreicher als am früheren Abend.