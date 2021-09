Über sieben Millionen Fernsehende sehen den 6:0-Sieg gegen Armenien

Quotennews

In der zweiten Halbzeit war das Interesse am zweiten Spiel der WM-Qualifikation genauso groß wie bei der Partie gegen Liechtenstein.



Nach dem Auftakt der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein, wo die deutsche Nationalelf mit einem 2:0 drei Punkte einfuhr, ging es direkt weiter gegen Armenien. Beim zweiten Spiel mit Hansi Flick als neuem Nationaltrainer machte das deutsche Team schon einen deutlich besseren Eindruck und setzte sich mit 6:0 durch. RTL sicherte sich die Rechte an der Übertragung und sendete bereits ab 20.15 Uhr einen Vorbericht, den sich 3,49 Millionen Fernsehende ansahen. Bereits hier lag der Marktanteil bei starken 12,2 Prozent und auch bei den 1,18 Millionen Jüngeren wurde ein hoher Wert von 16,6 Prozent gemessen.Mit dem Anpfiff stieg die Reichweite in der ersten Halbzeit auf 6,97 Millionen Neugierige und die Quote kletterte auf 23,1 Prozent. Mit 7,24 Millionen Zuschauern war das Publikum nach der Halbzeitpause exakt gleich groß wie am Donnerstag gegen Liechtenstein. Nun wurde ein ausgezeichneter Marktanteil von 29,0 Prozent verbucht. Die jüngere Zuschauergruppe verkleinerte sich hingegen während der Partie von 2,36 auf 2,06 Millionen Umworbene. Dennoch waren hervorragende Sehbeteiligungen von 30,2 sowie 31,2 Prozent möglich.Zuvor strahlte der Sender Teil vier der neuen Kochshowaus, bei der sich zwei Promi-Küche duellieren. Sie forschen nach der Rezeptur allseits bekannter Süßigkeiten und versuchen diese Produkte bestmöglich zu imitieren. Nach einem leichten Aufschwung in der Vorwoche wurde am gestrigen Abend mit 1,18 Millionen Interessenten nun die bislang geringste Reichweite gemessen. Dies reichte für nicht mehr als maue 5,6 Prozent Marktanteil. Die 0,39 Millionen Werberelevanten hielten sich zumindest bei einem akzeptablen Wert von 8,7 Prozent.