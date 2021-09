VOX: «The Good Doctor» kommt weiterhin nicht in Schwung

Quotennews

Zuvor hatte bereits «Magnum P.I.» Schwierigkeiten auf dem Senderplatz, doch mit neuen Folgen der Krankenhausserie blieb ebenfalls jegliche Verbesserung aus.



Seit vier Wochen zeigt VOX auf dem Sendeplatz der Freitagabendpriemtime die Krankenhausserie. Doch trotz neuer Ausgaben kann das Programm nicht wie geplant überzeugen. So blieben auch am gestrigen Abend nur 0,55 und 0,58 Millionen Fernsehende für die beiden Folgen. Wenig überraschend waren da die schwachen Marktanteile von 2,3 sowie 2,5 Prozent. Vor allem in der Zielgruppe fiel das Programm noch deutlicher als in den vorherigen Wochen ab. Hier interessierten sich nur 0,13 beziehungsweise 0,15 Millionen Jüngere für die Serie. Ermittelt wurden so jeweils miese 2,7 Prozent.Bei RTLZWEI läuft zurzeit die Sommerstaffel von, deren Moderation inzwischen Sylvie Meis übernommen hat. Am Dienstag und Mittwoche punktete das Format als jeweils 0,55 Millionen Fernsehende einschalteten. Doch nun zum Wochenende sank das Interesse und es blieben nur 0,44 Millionen Zuschauer übrig. In der Folge sank der Marktanteil auf passable 2,4 Prozent. Die 0,31 Millionen Umworbenen schlugen sich etwas besser und hielten sich so zumindest bei hohen 6,2 Prozent Marktanteil.Der Sender überzeugte am gestrigen Abend allerdings zuvor zur Priemtime. Hier wurde der Actionfilmausgestrahlt, welcher 0,83 Millionen Fernsehzuschauer überzeugte. Dies hatte eine hohe Quote von 3,6 Prozent zur Folge. Vor allem in der Zielgruppe überzeugte das Filmprogramm. 0,49 Millionen Interessenten landeten hier bei herausragenden 9,6 Prozent Marktanteil.