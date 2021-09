«Macht Serie!»: NDR und WDR starten Pitching-Wettbewerb für junge Kreative

Vermischtes

Die vier besten Serien werden mit einem „Starterpaket“ gefördert. Neben finanzieller Förderung winkt auch eine redaktionelle Begleitung.

Der NDR und WDR starteten erstmals einen gemeinsamen und länderübergreifenden Wettbewerb für „junge und moderne Serien“ für die linearen Programme und die ARD-Mediathek. An dem Pitiching-Wettbewerb «Macht Serie!» können sich Kreative seit Sonntag und noch bis zum 19. Oktober mit ihren Vorschlägen beteiligen. Gesucht werden Serien – vor allem Comedys –, die „innovativ, bunt und ungewöhnlich sind“, wie es in einer WDR-Mitteilung heißt. Der Wettbewerb richte sich an alle Kreativen im Nachwuchsbereich (bis maximal 40 Jahre), die über erste Erfahrungen im Entwickeln von Geschichten und Veröffentlichungen in mindestens einem audiovisuellen Medium verfügen. Dies können auch Absolventen der Filmhochschulen und Umsteiger, Autodidakten, Gamer oder Youtuber sein.Die Serien sollen regional im Norden und Westen Deutschlands – also in den Sendegebieten von NDR und WDR – verortet sein und die Lebenswirklichkeit und Vielfalt einer diversen Gesellschaft widerspiegeln. Wie diese zwei großen vielfältigen Gebiete verbunden werden, soll den Serienideen überlassen sein. Die vier besten Ideen werden mit einem „Starterpaket“ für die Entwicklung des Stoffes zum fertigen Serienkonzept gefördert. Das Paket enthält neben einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 20.000 Euro (brutto) eine professionelle redaktionelle Begleitung.Die Projekte werden von einer Jury ausgewählt. Zu ihr gehören Ninia la Grande (Autorin), Banafshe Hourmazdi (Schauspielerin) und Andreas Kuhlage (N-JOY-Moderator) sowie Vertreter und Vertreterinnen von ARD-Mediathek, funk, NDR und WDR