Medienberichte: Sat.1 arbeitet an neuer Krankenhaus-Reportage-Reihe

TV-News

Der Privatsender Sat.1 möchte den Zuschauern die Härte des Pflegeberufs zeigen und schickt dafür Promis wie Jenny Elvers und Lilly Becker ins Krankenhaus.

Pflegeberufe gelten nicht erst seit der Corona-Pandemie wegen langer Arbeitsstunden und niedriger Löhne als unattraktiv, das Virus verdeutlichte lediglich einmal mehr, dass es zu wenige Pfleger in Deutschland gibt, die die vorhandenen Intensivbetten nicht ausreichend betreuen können. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf machten in ihrer siebenstündigen, abendfüllenden Doku mehr als deutlich. Laut übereinstimmenden Medienberichten arbeitet nun der Sender Sat.1 an einer neuen Reportage-Reihe, in der Prominente ins Krankenhaus geschickt werden.Wie ‚Bild‘ berichtete, wollen durch die SendungSchauspielerin Jenny Elvers, Model Lilly Becker und Schlagersänger Patrick Lindner dem Pflegeberuf mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Das Projekt solle über mehrere Wochen gedreht werden, wobei die Promis ganze Schichten auf den Stationen verbringen und dabei Patienten versorgen und bei der Betreuung helfen sollen. Sat.1 bestätigte die Kandidaten noch nicht.„Ziel ist es, dem Publikum zu zeigen, wie hart der Pflegeberuf ist, wie schlecht das Personal bezahlt wird und dass sich dringend etwas ändern muss – weil von Jahr zu Jahr weniger Menschen eine Pflege-Ausbildung machen“, erklärte eine „Produktionsinsiderin“ gegenüber ‚Bild‘. Wann genau die Sendung bei Sat.1 zu sehen sein wird, ist nicht bekannt. ‚DWDL‘ berichtete über eine geplante Ausstrahlung im Winter.