ProSieben sichert sich «Love is King»

TV-News

Der Unterföhringer Sender hat sich die Lizenz der internationalen Datingshow «Love is King» gesichert, die von ITV Studios Germany entwickelt wurde.

Anfang des Jahres bekamen Netflix-Zuschauer eine ungefähre Ahnung davon, wie es war Anfang des 19. Jahrhunderts auf Partnersuche zu sein. In «Bridgerton» begab sich Daphne (Phoebe Dynevor) zum ersten Mal auf den Heiratsmarkt und auf die Suche nach einem passenden Gatten. Wohl ein ähnliches – vermutlich nicht ganz so prunkvolles – Bild wird es demnächst auch bei ProSieben zu sehen geben, denn der Unterföhringer Sender hat sich die Lizenz an der internationalen Datingshow(Arbeitstitel) gesichert. Darin gehen Singles wie einst zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf Partnersuche.Für die Chance, den persönlichen Traumpartner oder die persönliche Traumpartnerin zu finden, gibt es eine besondere Bedingung: Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen auf modernes Dating-Verhalten komplett verzichten. Stattdessen leben sie ganz nach dem Lifestyle des frühen 19. Jahrhunderts mit Ballabenden, pompösen Gewändern, strengen Verhaltensregeln und begrenzten Kommunikationsmöglichkeiten. Am Ende wird ein Paar zum „Traumpaar der Saison“ gekürt und darf sich nicht nur über eine ganz besondere Romanze, sondern auch über ein beachtliches Preisgeld freuen.ITV Studios Germany hat die TV-Show entwickelt, international wird sie von ITV Studios vertrieben. In Deutschland wird das Format erstmals und exklusiv für ProSieben produziert. „Wer weiß heute noch, wie Dating ohne Smartphone funktioniert hat? In der Datingshow «Love is King» (AT) dreht sich für Singles auf Partnersuche die Zeit zurück. Digital Natives gehen auf eine romantische Zeitreise ins 19. Jahrhundert, um ihren Partner zu finden. Das wird sehr märchenhaft. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir gemeinsam mit ITV Studios dieses Programm in Deutschland zeigen“, erklärt Hannes Hiller, Senior Vice President Development & Content Strategy Entertainment.