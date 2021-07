Themenabend Flut im ZDF ein riesiger Erfolg

Quotennews

Am späten Abend überzeugte Markus Lanz mit 18,9 Prozent Marktanteil. «ZDFzeit» verbuchte die höchste Reichweite im Sommer seit drei Jahren.

Das Tiefdruckgebiet „Bernd“, das im Westen und Süden Deutschlands teils schwere Überschwemmungen versursachte, wurde von vielen Menschen unterschätzt. Mehr als 170 Menschen haben ihr Leben verloren, die Ausgaben für den Wiederaufbau gehen in die Milliarden.fasste die Tage zusammen und wurde von 3,31 Millionen Zuschauern gesehen, der Marktanteil lag bei 13,6 Prozent. Zuletzt lief es in den Sommermonaten am 21. August 2018 mit „Royale Kindheit“ besser (3,51 Millionen).Beim jungen Publikum konnte die Auftaktsendung des Themenabends Flutkatastrophe 0,46 Millionen junge Menschen für sich gewinnen, der Marktanteil belief sich auf gute acht Prozent. Das neuestartete mit 3,13 Millionen Zuschauern, wovon 0,64 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile bewegten sich bei 12,4 sowie 10,2 Prozent.Um 22.15 Uhr sorgtefür 3,26 Millionen Zuschauer, das Thema „Wetterextreme: das neue Normal?>> beschäftigte 16,6 Prozent der Zuschauer. Beim jungen Publikum standen 0,50 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag bei 10,3 Prozent. Mitfuhr das ZDF noch 2,33 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf 18,9 Prozent. Bei den jungen Menschen sorgte man für 11,2 Prozent.