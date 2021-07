Stahlwerk wird neuer Titelsponsor für den «Doppelpass»

TV-News

Die Partnerschaft zwischen Stahlwerk und Sport1 wird weiter ausgebaut: Mit dem neuen Titel-Sponsoring wird die Schweißgeräte GmbH auf allen Kanälen von Deutschlands führender 360°-Sportplattform eingebunden.

Der Klassiker unter den Fußballtalks, der, bekommt nun durch eine Partnerschaft von Sport1 mit der Stahlwerk Schweißgeräte GmbH einen neuen Titelsponsor: Unter dem «Stahlwerk Doppelpass» soll ab der neuen Fußballsaison die neuen Sportdiskussionen geschaltet werden. Zum ersten Mal in der neuen Saison geht der Fußballtalk dann mit dem neuen Namen am Sonntag, 8. August, um 11:00 Uhr live auf Sendung. Zudem wird auch der neue Moderator Florian König die Nachfolge von Thomas Helmer aus dem neuen Set im Hilton Munich Airport Hotel antreten.Der neue Partner, die Stahlwerk Schweißgeräte GmbH, ist eines der führenden Unternehmen für Schweiß- und Schneidtechnik in Europa und ist schon mit der 2021 geschlossenen Sport1-Kooperation auf sämtlichen TV-,Digital- sowie Social-Media-Kanälen von Deutschlands führender 360°-Sportplattform integriert. Auch schon beim «EM Doppelpass» zur UEFA Euro 2020 war das Unternehmen im Juni und Juli mit einem Rubriken-Sponsoring sowie in der Rückrunde der vergangenen Saison beim «Doppelpass» mit Exklusiv-Spots präsent, nun wird diese Partnerschaft noch weiter ausgebaut.Für Christian Mann, dem Leiter Marketing der Stahlwerk Schweißgeräte GmbH, steht der Name «Doppelpass» ebenso wie die Marke Stahlwerk Schweißgeräte „für eine außergewöhnliche Performance auf höchstem Niveau, und das seit über 20 Jahren. Neben der Leidenschaft für Stahl teilen unsere Kunden die Leidenschaft für Sport“. Mann weiter: „So lag es nahe, nach einem Partner zu suchen, welcher die Werte des Unternehmens teilt und im Bereich Sport durch ein hohes Maß an Expertise und Kontinuität hervorsticht. Besonders an der Zusammenarbeit sind neben der Begeisterung für Fußball die stets angenehme und vertrauensvolle Atmosphäre sowie die gegenseitige Wertschätzung. Dass sich alles in so kurzer Zeit realisieren ließ, spricht für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Vertrauen und Engagement.“„Mit Stahlwerk als einem der führenden Unternehmen auf dem europäischen Markt für Schweiß- und Schneidtechnik gewinnen wir einen neuen starken Titelsponsor für unser Flaggschiff. Das Timing passt perfekt: Neuer Moderator, neues Set und Start in die neue Bundesliga-Rechteperiode mit neuem Partner. Gemeinsam werden wir die «Doppelpass»-Zukunft gestalten, neue Impulse setzen und frische Ideen einbringen. In den vergangenen Jahren haben wir den «Dopa» bereits konsequent weiterentwickelt und ausgebaut: von einer TV-Sendung zu einem 360°-Angebot – live, on-demand und mit Rundumbegleitung via TV, Digital, Social Media und Audio. In unserer Talkrunde werden die Themen gesetzt, die Medien und Öffentlichkeit in Fußball-Deutschland nicht nur am Sonntag, sondern die ganze Woche über bewegen. In diesem emotional so aufgeladenen Umfeld werden wir Stahlwerk im Rahmen unserer umfassenden Kooperation aufmerksamkeitsstark auf allen medialen Kanälen integrieren. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!“, erklärte Stefan Obstmayer, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH.