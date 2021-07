«Irma Vep»: Darsteller gecastet

US-Fernsehen

HBO hat weitere Schauspieler für seine neue Serie unter Vertrag genommen.

HBO hat fünf Schauspieler verpflichtet, die an der Seite von Alicia Vikander in der kommenden Mini-Seriespielen werden. Diese sind Adria Arjona («6 Underground», «True Detective»), Carrie Brownstein («Portlandia», «Transparent»), Jerrod Carmichael («The Carmichael Show», «Ramy»), Fala Chen («The Undoing», «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings») und Devon Ross.In der Serie ist Mira (Vikander) ein amerikanischer Filmstar, die von ihrer Karriere und einer kürzlichen Trennung desillusioniert ist. Sie kommt nach Frankreich, um als «Irma Vep» in einem Remake des französischen Stummfilmklassikers «Les Vampires» zu spielen. Vor dem Hintergrund eines reißerischen Krimis kämpft Mira damit, dass die Unterschiede zwischen ihr und der Figur, die sie spielt, zu verschwimmen beginnen.Olivier Assayas fungiert bei «Irma Vep» als Autor, Regisseur und ausführender Produzent. Die Serie basiert lose auf Assayas' gleichnamigem Film von 1996. Vikander wird neben der Hauptrolle auch als ausführende Produzentin fungieren. A24 und HBO produzieren die Fernsehserie.