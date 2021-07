Sportcheck

Es ist soweit: Die Olympischen Sommerspiele werden am Freitag eröffnet. Doch das Fußballturnier startet bereits unter der Woche. Die Herren Deutschlands müssen dabei am Donnerstag zur europäischen Mittagszeit gleich mal gegen den Titelverteidiger aus Brasilien ran. Außerdem: Darts bei Sport1 und Testspiele bei Servus TV.

Die Highlights der nächsten Tage:

Discovery und Eurosport als mit die wichtigsten Sender für die Übertragung der Olympischen Spiele stellten nicht nur ihr Cube Studio mit virtueller Realität vor, sondern auch den verletzten Speerwerfer Thomas Röhler und Mountainbikerin Sabine Spitz als neue Top-Experten sowie die neue Serie «Hambüchen Challenge - Fabi, Rio, Tokyo» mit dem Reck-Olympiasieger von 2016. Eurosport wird rund um die Uhr live aus Tokio senden – mit neuesten Technologien täglich ab gegen 1:00 Uhr nachts. «Big in Japan» ist der Titel der Live-Shows mit Zusammenfassungen mit Fabian Hambüchen und Gerhard Leinauer. Bei seiner Challenge testet Hambüchen verschiedene Sportarten in 16 Folgen.140 Sendestunden im Ersten, 16.000 Sendeplätze im Hörfunk mit etwa 50 Radioprogrammen, 1500 Stunden Live-Streaming – das alles verspricht das Erste aus Tokio vom 22. Juli bis 8. August. Im Livecenter können erstmals bis zu zehn parallele, webexklusive Livestreams verfolgt werden. 33 Sportarten gilt es abzubilden, vom 24. August bis 05. September bei den Paralympics dann nochmal 23. Die meisten Mitarbeiter sitzen in einem Sendezentrum in Mainz, mit Frank Busemann (Zehnkampf) und Julius Brink (Beachvolleyball) sind zwei Experten jedoch in Japan.„Beste Idee“ heißt der ARD-Song zu den Olympischen Sommerspielen 2020, auch bei den späteren Paralympics. Interpret ist Max Mutzke, die Entdeckung von Stefan Raab und einst Teilnehmer für Deutschland beim Eurovision Song Contest. Seit 16. Juli gibt es den Titel als Download und im Stream. Der Song befindet sich auch auf Mutzkes neuem Album „Wunschlos süchtig“.Live und exklusiv im Free-TV präsentiert Servus TV Deutschland attraktive Fußball-Testpartien von elf Top-Teams. Los geht´s am 23. Juli mit den Spielen VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld und FSV Mainz 05 gegen den FC Liverpool, tags danach kickt Borussia Dortmund gegen Athletic Bilbao. Am 29. Juli läuft Hertha BSC gegen den FC Liverpool, in den Tagen danach Dortmund gegen Bologna, Borussia Mönchengladbach gegen den FC Groningen und VfB Stuttgart gegen FC Barcelona. Sieben Partien, elf Teams, weil Dortmund, Liverpool und Stuttgart je zweimal am Start sind.Am vergangenen Samstag startete die erste Runde im World Matchplay. Bis 25. Juli zeigt Sport1 44 Stunden lang Darts aus den Winter Gardens in Blackpool im Live- und Free-TV. Mit dabei sind alle Superstars wie Favorit Michael van Gerwen, Titelverteidiger Dimitri Van den Bergh oder Weltmeister Gerwyn Price. Täglich sind also fünf Dart-Stunden live zu sehen. Übertragungsbeginn der Sessions ist in der Regel um 20:00 Uhr. Basti Schwele begleitet das komplette World Matchplay als Kommentator am Mikrofon. In der ersten Turnierhälfte ist Max Hopp als Experte mit dabei, in der zweiten übernimmt Robert Marijanovic. Zudem startet Sport1 «Checkout Der Darts-Podcast» mit den beiden Hosts Kevin Schulte und Christian Rüdiger. In der Regel wöchentlich am Montag, während großer Turniere mehrmals pro Woche und bei der Darts-WM sogar täglich auf podcast.sport1.de, in der Sport 1- App und auf den gängigen Streaming-Plattformen.Thomas Helmer, die nächste: Der «Doppelpass» geht auf Reisen mit dem Bühnenprogramm «Doppelpass on Tour». 16 Events bis Ende November und drei Gastspielen im Frankfurter Zeltpalast stehen an. Los geht´s am 11. und 12. August zunächst in Mainz und dann in der Frankfurter Jahrhunderthalle. „Unser Publikum vor Ort kann sich schon jetzt auf leidenschaftliche, unterhaltsame, humorvolle Diskussionen und ganz viele Geschichten fürs Fußballherz freuen!“, sagt Helmer schon jetzt. Zahlreiche prominente Gäste sind jeweils angesagt. Zum Auftakt hat sich unter anderem Mario Basler angekündigt. Auch Rudi Brückner, einer der Erfinder und erster Moderator des «Doppelpass», wird hier und da dabei sein.* ab Montag, 20.00 Uhr: World Matchplay (Darts aus Blackpool, Sport1)* Montag, 20.00 Uhr: Tour de France (Rückblick mit Höhepunkten, Eurosport)* Dienstag, 00.15 Uhr: Atletico Mineiro - Boca Juniors (Fußball aus Südamerika, Copa Libertadores, DAZN)* Dienstag, 04.00 Uhr: Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo (Fußball aus Nordamerika, MLS, DAZN)* Dienstag, 15.55 Uhr: Eintracht Frankfurt - FC Gießen (Fußball, Testspiel, Sky Sport News HD)* Dienstag, 17.55 Uhr: Blitzturnier (Fußball, Testspiele aus Österreich mit dem FC Liverpool, dem VfB Stuttgart und dem FC Wacker Innsbruck, Sky Sport News HD)* Mittwoch, 03.25 Uhr: Honduras - Katar (Fußball, CONCACAF Gold Cup, sportdigital)* Mittwoch, 09.00 Uhr: u.a. USA - Schweden (Frauenfußball bei den Olympische Spielen, Eurosport)* Mittwoch, 17.25 Uhr: Hertha BSC Berlin - VfB Lübeck (Fußball, Vorbereitungsspiel, Sport1)* Donnerstag, 01.30 Uhr: Rudern (Vorläufe bei den Olympischen Spielen, Eurosport)* Donnerstag, 13.30 Uhr: Deutschland - Brasilien (Männerfußball bei den Olympischen Spielen, ARD)* Donnerstag, 21.30 Uhr: 3M Open (Golf US PGA Tour, Tag 1 aus Blaine in Minnesota, Sky)* Freitag, 04.00 Uhr: Straßenrennen Herren (Radsport bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Freitag, 12.10 Uhr: Eröffnungsfeier (Olympische Spiele, ZDF)* Freitag, 12.55 Uhr: Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (Motorsport, 1. Freies Training auf dem Lausitzring, ran.tv)* Freitag, 18.05 Uhr: FC Liverpool - FSV Mainz 05 (Fußball, Vorbereitungsspiel in Grödig, Österreich, Servus TV)* Freitag, 18.30 Uhr: VfL Osnabrück - MSV Duisburg (Fußball, 3. Liga., Magenta TV)* Freitag, 20.30 Uhr: Schalke 04 - Hamburger SV (Fußball, 2. Bundesliga, Auftakt, Sat.1)* Samstag, 03.30 Uhr: 400 Meter Lagen (Schwimmen bei den Olympischen Spielen, ARD)* Samstag, 09.15 Uhr: Spanien - Deutschland (Handball bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Samstag, 06.00 Uhr: Straßenrennen Damen (Radsport bei den Olympischen Spielen, ARD)* Samstag, 12.05 Uhr: Deutschland - Kanada (Herrenhockey bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Samstag, 13.30 Uhr: u.a. Dynamo Dresden - FC Ingolstadt (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Samstag, 14.00 Uhr: Würzburger Kickers - 1860 München und 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig (Fußball, 3. Liga, BR und SWR)* Samstag, 16.30 Uhr: FC Bayern München - Ajax Amsterdam (Fußball, Freundschaftsspiel, RTL)* Samstag, 20.30 Uhr: Werder Bremen - Hannover 96 (Fußball, 2. Bundesliga, Sport 1)* Sonntag, 02.30 Uhr: Deutschland - Großbritannien (Damenhockey bei den Olympischen Spielen, ARD)* Sonntag, 06.40 Uhr: Deutschland - Italien (Männerbasketball bei den Olympischen Spielen, ARD)* Sonntag, 13.30 Uhr: Saudi-Arabien - Deutschland (Männerfußball bei den Olympischen Spielen, ARD)* Sonntag, 13.30 Uhr: u.a 1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Sonntag, 14.30 Uhr: Taekwondo (Damen bis 57 Kilo, Olympische Spiele, ARD)