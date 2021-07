Luft nach oben für neue «Hot oder Schrott»- und «Trucker Babes»-Folgen

Quotennews

Bei VOX lief es sogar vor zwei Wochen mit einer Wiederholung deutlich besser. Auch Kabel Eins ist mit der neuen Staffel noch ein ganzes Stück vom Senderschnitt entfernt.



Am gestrigen Abend wagten sich unter anderem Mario Basler und seine Tochter Alisa, Désirée Nick , Reiner Calmund, Joe Kelly, Thorsten Legat und Detlef Stevens an den Produkttest. Am gestrigen Abend lief bei VOX eine neue Ausgabe der Dokusoap. Schon vor zwei Wochen erzielte der Sender mit 1,09 Millionen Fernsehenden einen soliden Marktanteil von 4,6 Prozent. Bei den 0,58 Millionen Jüngeren stand eine starke Quote von 9,7 Prozent auf dem Papier, obwohl eine alte Folge wiederholt wurde.Doch entgegen den Erwartungen führte die Ausstrahlung der neuen Episode nicht zu einer Verbesserung. Stattdessen sank die Reichweite auf 0,95 Millionen Menschen, wodurch auch der Marktanteil auf solide 4,2 Prozent zurückfiel. Bei den 0,44 Millionen Umworbenen verkleinerte sich die Sehbeteiligung ebenfalls auf gute 7,8 Prozent. Das Magazinschloss sich mit 0,64 Millionen und 0,25 Millionen Werberelevanten an. Hier waren hohe Werte von 5,6 und 8,4 Prozent Marktanteil möglich.Parallel dazu startete auch Kabel Eins mit Neuausstrahlungen. Nachdem in den vergangenen Wochen nur Wiederholungen gezeigt wurden, lief an diesem Sonntagabend nun die neue Staffel vonan. Mit 0,75 Millionen Zuschauern war hier jedoch ebenfalls noch Luft nach oben. Dies glich einem passablen Marktanteil von 2,9 Prozent. Die 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen auch nicht über eine annehmbare Quote von 4,0 Prozent hinaus.