«Die RTL Sommerspiele»: Nach annehmbar kommt freier Fall

Quotennews

In Folge 1 konnte RTL von wohl noch annehmbaren Zahlen für die hauseigenen «Sommerspiele» sprechen - Folge 2 zeigt jedoch, wie sehr das Ganze baden gehen wird.

Zum Freitagabend präsentierte RTL in der Primetime das Sport-Format. Passend zu den bald startenden Olympischen Spielen in Tokio, dachte sich der Sender wohl mit etwas Prominenz unter den Kandidaten und spaßigen sportlichen Disziplinen wird sich der ein oder andere Zuschauer schon zu RTL verirren. Von mehr konnte jedoch auch keinesfalls die Rede sein. Zur Auftakt-Folge am 16. Juli schalteten noch 1,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich überzeugend bei 6,7 Prozent. Die Zielgruppe hievte das Programm dann etwas über den Berg. Mit 0,56 Millionen Zielgruppen-Zuschauern konnte RTL mit 12,6 Prozent noch zufrieden sein. Noch.Die Samstagabend-Ausgabe fiel schlussendlich in alle Kategorien durch. Insgesamt erreichte der Sender aus Köln mit der Vor-Olympia-Show nur 0,93 Millionen Zuschauer, was einen Marktanteil von 5,5 Prozent bedeutete. Noch schlimmer wurde es in der Zielgruppe hier erreichte RTL lediglich 0,36 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil ergab somit entsprechende 8,8 Prozent. Sicherlich, bei einem Zielgruppen-Marktanteil von 8,8 Prozent wären einige andere Sender vollends zufrieden. RTL kann das jedoch nicht sein.Deutlich wird die schwache Leistung vor allem im Vergleich zu anderen Formaten am gestrigen Abend. «Schlag den Star» erreichte bei ProSieben insgesamt 1,28 Millionen Zuschauer und war auch in der Zielgruppe mit 0,67 Millionen Zuschauern deutlich besser. Doch auch der Spielfilm bei VOX ► , präsentierte sich insgesamt mit 1,11 Millionen Zuschauern besser als RTL . Immerhin reichte es in der Zielgruppe für RTL Platz zwei hinter «Schlag den Star», viel Luft war nach hinten zum Sat.1-Spielfilm des Abends, Pan, jedoch auch nicht. Dieser erreichte 0,33 Millionen Zielgruppen-Zuschauer. VOX konnte ebenfalls bereits noch 0,32 Millionen Umworbene verbuchen.