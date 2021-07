Daniel Boschmann moderiert Sat.1-Spendengala

TV-News

Der «Die Gegenteilshow»-Moderator Daniel Boschmann wird am kommenden Samstag die kurzfristig geplante Spendengala live moderieren.

Vergangenen Freitag war Sat.1 einer der ersten TV-Sender, der seine Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands anbot und dafür für kommenden Samstag, 24. Juli, eine Spendengala ankündigte. Am Montag nannte der Unterföhringer Sender nun weitere Details über die Veranstaltung, die zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Demnach moderiert Daniel Boschmann die von Constantin Entertainment produzierte Live-SendungAußerdem hat Sat.1 mitgeteilt, wer helfen möchte, um möglichst viele Spenden für die Opfer der Hochwasser in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern zu sammeln. Marlene Lufen, Hella von Sinnen, Julia Leischik, Angelina Kirsch, Bettina Schliephake-Burchardt, Nikeata Thompson, Annemarie und Wayne Carpendale, Thore Schölermann, Matthias Opdenhövel, Ralf Schmitz, Frank Rosin, Christian Düren, Jochen Schropp und Alexander Kumptner werden an den Telefonen die Anrufe der Zuschauer entgegennehmen. In der Mitteilung war zudem von „vielen weiteren Stars“ die Rede.„Diese unfassbaren Hochwasser lassen niemanden kalt. Direkt nach Ankündigung der Gala am Freitag haben uns viele Künstler angeschrieben, dass sie unbedingt mithelfen wollen, möglichst viele Spenden zu sammeln“, erklärte Sat.1-Chef Daniel Rosemann und fügte hinzu: „Darüber hinaus möchten wir den Menschen, die alles verloren haben, und den Rettern und Helfern, die Tag und Nacht mit bedingungslosem Einsatz das große Leid erträglicher machen, voller Respekt zeigen. „Ihr seid nicht allein. Deutschland hilft.‘“ Genaue Details zum Ablauf der Sendung sind bislang noch nicht bekannt.