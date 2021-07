Weniger als fünf Prozent: «Mein Date, mein bester Freund & Ich» bleibt ein Flop

Quotennews

Auch in Woche drei gab das Dating-Format keine gute Figur auf dem Quotenmarkt ab.

Was ursprünglich von Sat.1 als «Love Couples – Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich» angekündigt wurde, läuft beim Unterföhringer Sender mittlerweile unter dem Titelseit drei Wochen im Programm. Der Erfolg der Sendung, das auf ein neues Konzept setzt, bei dem die schwulen beste Freunde zusammen mit ihren Single-Freundinnen in eine Villa mit männlichen Singles einziehen und so bei der Partnersuche helfen sollen, ist jedoch überschaubar.Anfang Juli schalteten für den Auftakt 0,57 Millionen ein, was zu Marktanteilen von schrecklichen 2,3 und schwachen 5,9 Prozent führte. Eine Woche später sanken die Werte auf 2,0 und 5,2 Prozent ab. Die Reichweite lag nur noch bei 0,49 Millionen. In dieser Woche interessierten sich nur noch 0,45 Millionen für die Datingshow aus dem Hause ITV Studios Germany – neuer Tiefstwert. Auch auf dem Quotenmarkt setzte sich der Abwärtstrend fort, es standen in der umworbenen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur 4,5 Prozent auf der Uhr. Insgesamt lag der Wert bei miserablen 1,8 Prozent. Die Reichweite der Werberelevanten betrug 0,27 Millionen – man darf gespannt sein, ob Sat.1 auch die restlichen Folgen ausstrahlen wird oder die Show als das abstempelt, was sie ist: ein Quotenflop.Im Anschluss begleiteteHarald Glööckler bei einem Foto-Shooting im eigenen Garten. 0,39 Millionen blieben dran und wollten die neue Latex-Kollektion des Star-Designers sehen. Für Melanies Müllers Besuch bei Janine Pink interessierten sich 0,18 Millionen Umworbene. Der Marktanteil der Doku-Soap belief sich auf 2,3 Prozent. Bei den Jüngeren standen ab 22:30 miese 4,2 Prozent zu Buche.