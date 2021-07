Andreas Kösling verlässt Seven.One Entertainment Group

Köpfe

Die Seven.One Entertainment Group beginnt ab dem 1. August mit einer neuen Aufstellung in der Führungsmannschaft der Vermarktung.

Bei der Seven.One Entertainment Group gibt es bald einige Änderungen in der Führungsmannschaft der Vermarktung. So wird der Bereich AdMonetization, geführt von Chief Sales Officer Thomas Wagner, nun auf ein personell breiteres Fundament gesetzt. Ab dem 1. August soll beispielsweise Lennart Harendza von Director Sales zu den beiden Bereichen Agency-Sales und Client Sales wechseln, zusätzlich wird Harendza in die Geschäftsführung des Vermarkters Seven.One Media berufen.Gleichzeitig gibt es auch Änderungen für den Geschäftsführer der AdFactory, Maximilian Klopsch. Dieser soll ebenfalls zum Monatswechsel zu seiner aktuellen Tätigkeit auch neuer Geschäftsführer der Seven.One Media werden und die Bereiche AdTech & Product verantworten. Etwas später, im Frühjahr 2022, kehrt auch Güldag Prange als neue Digital-Expertin des Führungsteams von Wagner zurück. Zurzeit befindet sich die bisherige Director of Digital Transformation Sales noch in ihrer Elternzeit.Der Grund für die Neuaufstellung ist, dass Andreas Kösling das Unternehmen und somit den Führungsbereich der AdMonetization auf eigenen Wunsch verlässt, um neue Herausforderungen außerhalb der Seven.One Entertainmetn Group anzunehmen. Wolfgang Link, Vorstandsmitglied der ProSiebenSat.1 Media SE sagt zu seinem Abschied: „Ich danke Andreas Kösling für seine Arbeit und wünsche ihm beruflich wie privat alles Gute!“ Link erklärt weiter: „Mit der neuen personellen Aufstellung stärken wir strategisch wichtige Bereiche unserer Vermarktung. Damit unterstreichen wir unsere Marktorientierung und Innovationsbereitschaft – gerade auch im Digital-Bereich.“Ab 1. August 2021 berichten damit sämtliche AdMonetization-Bereiche an Chief Sales Officer Thomas Wagner. Der Geschäftsführer des Unternehmens sagt: „Die Seven.One Entertainment Group und die Seven.One Media gelten als Innovationstreiber in der Vermarktung. Mit unserer Cross-Device-Bridge, unserem Total Video Produkt oder neuen Targeting-Angeboten haben wir auch 2021 wichtige Impulse gesetzt. Ich freue mich sehr, dass wir mit Lennart Harendza, Maximilian Klopsch und zukünftig mit Güldag Prange strategisch wichtige Bereiche nun verstärkt mit Talenten aus dem Hause besetzen konnten. Andreas danke ich für die sehr gute Zusammenarbeit in der Geschäftsführung und wünsche ihm viel Erfolg für seine Zukunft!“