«Der Amsterdam-Krimi»: Zwei neue Folgen mit Hannes Jaenicke und Fedja van Huêt

In zwei neuen «Amsterdam-Krimis» ermitteln nun wieder das deutsch-niederländische Ermittler-Dreamteam Hannes Jaenicke und Fedja van Huêt in den kriminellen Ecken Amsterdams.

Amsterdam, die pulsierende Hauptstadt der Niederlande, mit den berühmten Kanälen, Museen und Streetfood-Lokalen war einmal mehr Schauplatz der Dreharbeiten für zwei neue Filme aus der «Amsterdam-Krimi»-Reihe, die bis dort bis zum 17. Juli gedreht wurden. Mit berühmten Rotlichtvierteln als Umschlagplätze für Drogen und illegalem Fischfang wurde jedoch die Kehrseite der Postkartenidylle in den neuen ARD-Degeto-Krimis gezeigt. Unter der Regie von Ismail Sahin wird der Undercover-LKA-Ermittler Alex Pollack, gespielt von Hannes Jaenicke, in zwei neuen «Amsterdam-Krimis» von der Amsterdamer Polizei „ausgeliehen“ und muss mit Kollegen Fedja van Huêt, die als Bram de Groot auftritt, zum fünften und sechsten Mal volles Risiko geben.Angefangen mit der «Endstation Freiheit» (Arbeitstitel) jagen Pollack und de Groot einen Menschenhändler, der Frauen in die Prostitution zwingt. Um ihm das Handwerk zu legen, überzeugt Pollack eine junge Prostituierte, für ihn als Informantin zu arbeiten. Doch er weiß, wie gefährlich dieses Spiel sein kann. Im Film «Sklaven der Meere» (Arbeitstitel) müssen die beiden Ermittler einen ehemaligen indonesischen Seesklaven vor dem Zugriff skrupelloser Krimineller schützen. Denn er besitzt prekäre Beweise für Menschenrechtsverletzungen auf Fischtrawlern. Pollack will die Verantwortlichen hinter Gittern sehen.Produziert wurde «Der Amsterdam-Krimi» von der Zieglerfilm Köln, unter der Leitung von Produzentin Barbara Thielen und Producer Sebastian Voß. Neben Jaenicke und van Huêt standen in weiteren Rollen auch Birgit Welink, Peter Post, Marguerite de Brauw, Carlos Puts, Tanja Jess, Carina de Vroome, Heike Trinker, Dries Alkemade, Sara Luna Zoric, Antje Boermans, Mike Reus, Frank Lammers, June Yanez, Joost Koning und Weitere vor der Kamera von Aljoscha Henning. Regie führte Ismail Sahin nach den Büchern von Peter Koller. Die Redaktion der ARD Degeto verantwortete Peter Koller. Die beiden Filme laufen auf dem Sendeplatz „DonnerstagsKrimi im Ersten“. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.