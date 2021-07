«Interview with the Vampire»: Alan Taylor führt Regie

US-Fernsehen

Der Mann hinter «Game of Thrones» wird für die Serie den Posten übernehmen.

Wie das amerikanische Fachblatt ‚Variety‘ erfahren hat, wurde Alan Taylor für die Regie angewonnen. Der erfahrene Regisseur, der unter anderem auch «Game of Thrones» umsetzte, wird bei den ersten zwei Episoden auf dem Regiestuhl sitzen. Die Serie, die im Juni offiziell grünes Licht bekommen hat, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Anne Rice."Alan Taylor ist ein legendärer Regisseur und jemand, mit dem wir eine echte Geschichte haben, die bis zur ersten Episode von «Mad Men» zurückreicht, einer Stunde exquisit gestalteten Fernsehens, die unser Unternehmen in eine neue Richtung katapultiert hat, um eine Kraft im Bereich des Originalprogramms zu werden", sagte Dan McDermott, Präsident des Originalprogramms für AMC Networks und AMC Studios.„Bei «Interview with the Vampire» haben wir ein wahres Dreamteam an Talenten zusammengestellt, von Rolin Jones bis Mark Johnson und jetzt mit Alan, einem Regisseur mit einem Werk, das im Grunde genommen die IMDb sprengen könnte, ganz zu schweigen von Anne Rices außergewöhnlichen Geschichten und Charakteren, die so viele Millionen Fans auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen haben. Wir sind so aufgeregt, dass wir mit dieser Serie da sind, wo wir jetzt sind, und es gibt noch so viel mehr, was kommen wird."