Rezension: Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben

Hintergrund

Dr. Eckart von Hirschhausen hat einen neuen Bestseller verpasst, der seit Mai im Handel verfügbar ist.

Er ist der wohl bekannteste Arzt Deutschlands: Jetzt hat der Autor Dr. Eckart von Hirschhausen einen neuen Besteller geschrieben. Am 18. Mai 2021 erschien "Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben" mit dem passenden Untertitel "3 Krisen zum Preis von 2" bei der dtv Verlagsgesellschaft. Wie auch die anderen Werke des Kult-Mediziners eroberte das Buch zu der aktuellen Welt-Situation rasch den ersten Platz in den namhaften Bestseller-Listen.Wer bei dem Titel ein reines Klima-Aktivismus-Buch erwartet, wird überrascht sein: Auf 528 Seiten geht Dr. von Hirschhausen der Frage nach, wie der Planet Erde - und damit die Menschheit, sich selbst noch retten kann. Dabei ist der Klimawandel nur der Ausgangspunkt für eine Reihe von Fragestellungen und Denkansätzen, die die großen Themen des aktuellen Zeitgeschehens miteinander in Beziehung setzen. Dabei wird die Pandemie mit ihren Auswirkungen auf unseren Umgang mit uns selbst genauso beleuchtet wie der Zusammenhang vom asiatischen Bauboom mit alternativer Nutztierhaltung.Fragt man den Autor nach seiner Motivation für dieses Buch voller Fragen, Antworten, Lösungsvorschlägen und Gedankenspielen, wird er eine Begegnung mit der Schimpansenforscherin Jane Goodall nennen: sie warf die Frage auf, warum Menschen sich als intelligente Wesen bezeichnen und doch ihren eigenen Lebensraum zerstören. Ausgehend von dieser Unterhaltung begab sich Dr. Eckart von Hirschhausen auf eine Reise nach Antworten, das Buch bezeichnet er als seinen persönlichen Reisebericht zu der Erkenntnis, dass nicht die Erde vom Mensch gerettet werden muss - sondern der Mensch sich selbst retten sollte.In der gewohnt humorvollen Weise gelingt es dem Autor, komplexe Zusammenhänge anschaulich und alltagsnah zu schildern. Grafiken, Fotos und spaßige Karikaturen lockern den Text dort auf, wo sein inhaltliches Gewicht demoralisieren könnte. Es ist ein Werk für Leser, die sich nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit ihrer Umwelt auseinandersetzen möchten und an praktischen Lösungen interessiert sind. Wer diese Buch liest, eignet sich nicht nur Hintergrundwissen an, sondern entdeckt Wege für den eigenen Umgang mit den Krisen unserer Zeit.