«The Program: Prison Detox» startet Ende August

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Discovery+ hat nun die Doku-Reihe angekündigt.

Das Thema von, eine Doku-Serie, die nächsten Monat auf Discovery+ Premiere hat, ist ein durchdachtes, effektives Drogen-Rehabilitationsprogramm in Sevier County, Arkansas, das von Strafverfolgungsbeamten als Reaktion auf die Methamphetamin- und Opioid-Epidemie ins Leben gerufen wurde, die so viele Leben in ihrer Gemeinde zerstört hat. Die ersten drei Episoden der siebenteiligen Serie werden am 25. August ausgestrahlt und dann wöchentlich gesendet.«The Program: Prison Detox», das während der COVID-19-Pandemie gedreht wurde, versucht Drogenstraftätern – von denen einige gewohnheitsmäßig und mehrfach im Gefängnis waren – zu helfen, ihr Leben zu ändern. Vielen der 16 Teilnehmer, die in der Serie vorgestellt werden, drohen hohe Gefängnisstrafen, wenn sie es nicht in das Programm schaffen, das vom Sheriff von Sevier County, Robert Gentry, und Chris Wolcott, dem Gefängnisverwalter, ins Leben gerufen wurde.Aber wenn sie für das 90-tägige Programm ausgewählt werden, das anstrengend und anspruchsvoll ist, werden sie frei sein. Die Sendung folgt den Teilnehmern des Programms, die Treuhänder genannt werden, sowie Gentry, Wolcott und der Drogenberaterin Lynette Gilmore. In den Vereinigten Staaten von Amerika gilt eine Null-Toleranz-Politik einiger Drogen, weshalb die Gefängnisse schon seit Jahrzehnten überfüllt sind.