Neue Staffel von «Julia Leischik sucht» startet stark auf dem Gesamtmarkt

Quotennews

Nach einer Wiederholung zeigte Sat.1 die neue Folge im Vorabendprogramm. Im Ersten ging derweil die «Tour de France» zu Ende.



Ab 18.55 Uhr startete gestern in Sat.1 die neue Staffel der Dokusoap. In der ersten neuen Folge kümmert sich Julia Leischik um Vater Uwe, der seine Tochter sucht. 1987 trennte sich seine im dritten Monat schwangere Freundin von dem damals 22-Jährigen und verbot ihm jeglichen Kontakt. Die Ausgabe erreichte 1,88 Millionen Fernsehende, direkt davor war landete eine Wiederholung bei 1,21 Millionen Zuschauer. Folglich erhöhte sich der Marktanteil von hohen 8,0 auf starke 9,7 Prozent. Mit 0,25 Millionen Umworbenen und akzeptablen 6,1 Prozent war in der Zielgruppe jedoch noch Luft nach oben.Im Ersten lief ab 16.50 Uhr diemit der 21. und letzten Etappe: Chatou nach Paris. Auf dem Gesamtmarkt interessierten sich 1,33 Millionen Fernsehende für die Übertragung. Damit kam der Sender nicht über einen annehmbaren Wert von 8,6 Prozent hinaus. Bei den 0,24 Millionen Jüngeren war das Interesse jedoch etwas größer. Hier kam eine gute Quote von 7,4 Prozent zustande.Das ZDF sendete am Vorabend ein. 3,10 Millionen Fernsehende schalteten ein, was einem hohen Marktanteil von 16,0 Prozent glich. Bei den 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden starke 9,8 Prozent verbucht. Ab 19.25 Uhr ging es weiter mit dem, an diesem Sonntag mit dem AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen. Hierfür sank die Reichweite auf 2,59 Millionen Menschen, es blieben noch solide 13,0 Prozent Marktanteil übrig. Bei den 0,35 Millionen Jüngeren wurde weiterhin eine hohe Quote von 8,3 Prozent gemessen.