Primetime-Check

«Hawaii Five-O» ist zurück auf Kabel Eins und «Schlag den Star» ging in eine weitere Runde. Außerdem versuchte sich RTL an den «Sommerspielen», während die Öffentlich-Rechtlichen die Primetime verschieben mussten.

Im Ersten ergab sich um 20:15 Uhr eine Sondersendung zu den katastrophalen Geschehnissen rund um die verheerenden Unwetter in und um Deutschland. Die 15-minütige Sendunghielt 4,99 Millionen Zuschauer beim Ersten und sorgte bei den jüngeren Zuschauern für eine Sehbeteiligung von 0,96 Millionen. Die Marktanteile lagen demnach bei 22,5 Prozent insgesamt und 20,8 Prozent am Markt der Jungen. Ab 20:30 Uhr übernahm noch-Moderator Guido Cantz mit einer Ausgabe. Die Reichweite sank auf 3,78 Millionen Zuschauern insgesamt, bei den Jüngeren ergaben sich 0,72 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile gaben demnach insgesamt17,4 Prozent an, sowie 14,3 Prozent am Markt der Zielgruppe.Auch beim ZDF gab es gestern keine klassische 20:15-Uhr-Primetime. Von 19:40 Uhr bis 20:30 Uhr sendete das Zweite. Mit von der Partie waren hier 2,49 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,14 Millionen Jüngere. Die Marktanteile lagen somit bei 3,6 Prozent am jungen Markt und 12,3 Prozent insgesamt. Danach ging das Zweite, klassisch für den Samstagabend, mit einem Krimi die Primetime an. Ab 20:30 Uhr gab eszu sehen. Die TV-Krimikomödie zog 3,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an und 0,28 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren. Die Marktanteile von «München Mord» lagen demnach bei 16 Prozent am Gesamtmarkt und 5,6 Prozent am jüngeren Markt.Bei den Privaten sendete RTL ab 20:15 Uhr das Formatund sicherte sich damit 0,93 Millionen Zuschauer, wovon 0,35 Millionen der werberelevanten Zielgruppe zugesprochen werden konnten. Die Marktanteile lagen so bei 5,5 Prozent am Gesamtmarkt und 8,8 Prozent am Zielgruppenmarkt. Die zweite Show des Abends spielte sich bei ProSieben ab, hier wurde eine Ausgabegezeigt. Es ließen sich 1,28 Millionen Zuschauer insgesamt messen, wovon wiederum 0,67 Millionen Umworbene erkannt werden konnten. Die Marktanteile beliefen sich auf insgesamt 8,3 Prozent und starken 17,9 Prozent am Markt der Zielgruppe.Sonst gab es zur Samstagsprimetime bei Sat.1 und VOX Spielfilme im Angebot. Die bunte Kugel von Sat.1 sendeteund es sollten 0,79 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen Platz nehmen. Die Zielgruppe gestaltete sich mit 0,33 Millionen Zuschauern und 6,6 Prozent Marktanteil, insgesamt landete man bei 3,5 Prozent Anteil am Markt. Bei VOX wurde es mit «Im Netz der Versuchung» ► zum Samstagabend deutlich spannender und es sollten 1,11 Millionen Zuschauer einschalten, hier wiederum waren 0,32 Millionen der Zielgruppe zuzusprechen. Die Marktanteile lagen somit bei 4,9 Prozent insgesamt und in der Zielgruppe reichte es für 6,4 Prozent des Marktes.Bei Kabel Eins ist die Doppelfolgezurück im Samstagabend-Programm und mit ihr 0,6 und 0,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Aus der werberelevanten Zielgruppe waren 0,17 und 0,25 Millionen mit dabei, wodurch sich der entsprechende Marktanteil auf 3,6 und 4,8 Prozent belief. Insgesamt landete man bei 2,7 und 3,5 Prozent Marktanteil. RTLZWEI wiederum sendete die Reportagereihe, welche zuletzt im März dieses Jahres lief. So zog RTLZWEI deutlich weniger Publikum an und landete bei 0,35 Millionen Zuschauern insgesamt, davon 0,18 Millionen aus der Zielgruppe. Damit belegte die Sozialreportage 1,5 Prozent des TV-Marktes und 3,7 Prozent des Zielgruppenmarktes.