«Explosiv  Das Magazin» mit konstant zufriedenstellenden Ergebnissen

Wochenquotencheck

Ohne größere Quotenschwankungen präsentierte sich das RTL-Magazin in dieser Woche. In zwei Wochen startet mit «Explosiv Stories» eine Ausweitung des Formats.



ist bei RTL bereits seit 1992 zusehen. Auch davor gab es ab 1987 eine Vorläufersendung. Gesendet wird wochentags live aus Köln ab 18 Uhr. Auch am Sonntag gibt es eine Ausgabe, die bereits ab 16.45 Uhr startet und eine Stunde statt 30 Minuten umfasst. Das Magazin beleuchtet hauptsächlich die Hintergründe von Einzelschicksalen und Geschichten aus dem Leben. Ab dem 2. August wird unter dem Namen «Explosiv Stories» um 17 Uhr eine zweite Tagesausgabe starten, deren Moderation Jana Azizi übernimmt. Zudem moderieren momentan Elena Bruhn, Maurice Gajda und Leonie Koch.Zum Auftakt der Woche schalteten am Montag 1,05 Millionen Fernsehende ein. Mit soliden 8,0 Prozent Marktanteil wurde hier sogleich das stärkste Ergebnis der Woche eingefahren. Die 0,30 Millionen Jüngeren erzielten eine passable Quote von 10,6 Prozent. Obwohl sich die Reichweite am Dienstag auf 1,09 Millionen Menschen erhöhte, fiel der Marktanteil auf 7,2 Prozent zurück. Ähnlich sah es in der Zielgruppe aus. Auch hier wurden 0,33 Millionen Umworbene gemessen, während der Marktanteil bei annehmbaren 9,6 Prozent lag.Mit 1,16 Millionen Interessenten war das Publikum am Mittwoch am größten. Nun verbesserte sich der Marktanteil wieder auf einen soliden Wert von 7,6 Prozent. 0,28 Millionen Werberelevanten verfolgten das Format an diesem Tag und fuhren ein akzeptables Ergebnis von 9,3 Prozent ein. Der Donnerstag bedeutete für die 1,06 Millionen Neugierigen eine passable Sehbeteiligung von 7,2 Prozent. An diesem Tag stand in der Zielgruppe das beste Ergebnis der Woche auf dem Papier. Hier holten sich 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige einen soliden Marktanteil von 10,8 Prozent.Erstmals in der Woche fiel das Format am Freitag unter die eine Million-Zuschauer-Hürde zurück. Bei den 0,89 Millionen Fernsehenden blieben somit nicht mehr als akzeptable 6,6 Prozent Marktanteil übrig. Auch in der jüngeren Gruppe musste der Sender zum letzten Tag der Woche einen recht großen Zuschauerverlust hinnehmen. Hier wurden noch mäßige 8,7 Prozent Marktanteil gemessen.Unterm Strich stellte diese Woche ein recht durchschnittliches Ergebnis dar. Üblicherweise befindet sich das Magazin auf einem recht ähnlichen Niveau. Mitte Juni hatte das Format vermutlich unter der Fußball-EM etwas gelitten, doch steuert nun wieder auf zufriedenstellende Werte für den Sender zu.