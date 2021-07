Ausbildung beim MDR: MDR startet virtuellen Thementag

Vermischtes

Der MDR wirbt mit einem großen Thementag unter dem Motto „Ausbildung beim MDR“ mit Live-Chats und einer neuen Premiere-Sendung, die allein von Nachwuchsmitarbeitern erstellt wurde.

Am 23. Juli veranstaltet der MDR einen Thementag, es soll um die Nachwuchs-MDR-Mitarbeiter gehen: die Azubis. Einen Tag lang haben die Schulabgänger und Studierenden Zeit, sich über Berufsausbildung im MDR zu informieren. Dabei stehen ihnen zahlreiche Dialogangebote und eine großangelegte Berichterstattung im Radio, Fernsehen und Web zur Verfügung. Zusätzlich sorgt der MDR-Thementag «Ausbildung beim MDR» für eine Besonderheit: die erste Magazin-Sendung, die eigens vom MDR-Nachwuchs produziert wurde.Diese wurde gemeinsam mit Mitarbeitenden des MDR von den Auszubildenden verschiedener Fachrichtungen sowie Volontären in einem Projektworkshop produziert. Ziel und Thema der Magazin-Sendung ist es, ein breites Publikum über die Berufsausbildung im MDR zu informieren. Ausgestrahlt wird die Sendung an ihrem Premierentag, dem Thementag am 23. Juli, auf mdr.de/ausbildung.Leiter des MDR-Bildungszentrums, Frank-Thomas Suppee sagt über den Thementag: „Dieser Tag gehört den Neugierigen, den jungen Menschen, die die Abwechslung lieben, die moderne Medien ganz selbstverständlich nutzen und darin Profis werden wollen. Wer nach Schule oder Studium eine sinnstiftende Tätigkeit sucht, die unserer Gesellschaft dient, der findet hier seinen Wegweiser für eine nachhaltige Ausbildung. Die frischen Ideen der Auszubildenden und der Volontärinnen und Volontäre liefern für die Weiterentwicklung des MDR wertvolle Impulse.“Außerdem haben Eltern, Schüler sowie Studierende die Möglichkeit, von 9 bis 18 Uhr Fragen an das Team des MDR-Bildungszentrums zu stellen und sich beraten zu lassen, unter anderem auch von den jetzigen Nachwuchskräften, aber auch erfahrenen Mitarbeitern des MDR. Weitere Berichterstattung zu dem Thema finden sich am 23. Juli im Web, sowie in den sozialen Netzwerken, wie Instagram und LinkedIn. Zusätzlich können alle aktuellen Informationen auf der MDR-Webseite abgerufen werden.