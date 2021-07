Primetime-Check

Wie schlug sich die Sat.1-Gameshow «99 – Eine:r schlägt sie alle!» in Woche zwei? Wie kamen die «Die RTL Sommerspiele» an?



Das Erste eröffnete den Freitagabend mit dem eingeschobenen. Hierfür schalteten 4,65 Millionen Zuschauer, was starken 19,6 Prozent Marktanteil entsprach. 1,04 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten gleichzeitig herausragende 19,7 Prozent. Mit dem Dramasank die Reichweite auf 3,56 Millionen Menschen und es waren noch hohe 14,9 Prozent Marktanteil möglich. Bei den 0,44 Millionen Jüngeren kamen gute 8,0 Prozent Marktanteil zustande. Das ZDF war mit einer Folge der Krimiseriesehr erfolgreich und begeisterte 4,63 Millionen Menschen für sich, was starken 19,3 Prozent Marktanteil glich. 0,29 Millionen Jüngere führten jedoch nur zu annehmbaren 4,7 Prozent. Im Anschluss lag die Zuschauerzahl mit einer Folge vonbei 3,61 Millionen Krimifans sowie 0,29 Millionen Jüngeren. Hier wurde eine gute Quoten von 15,0 beziehungsweise passable 5,1 Prozent ermittelt.RTL hatteim Programm und fesselte 1,23 Millionen Begeisterte an die Bildschirme. Auch 0,56 Millionen Umworbene schalteten zu dem Programm ein. Dies resultierte in annehmbaren 6,7 Prozent bei allen und guten 12,6 Prozent bei den Jüngeren. Sat.1 setzte ab 20.15 Uhr auf die Gameshow. Die Show erreichte 0,95 Millionen Neugierige insgesamt und eine akzeptable Quote von 4,3 Prozent. Besser lief es in der Zielgruppe mit 0,48 Millionen Fernsehzuschauern, die zumindest gute 9,4 Prozent zustande brachten.Bei ProSieben erreichte der Abenteuerfilm0,77 Millionen Filmfans. Dies bedeutete eine annehmbare Sehbeteiligung von 3,5 Prozent, während in der Zielgruppe passable 8,0 Prozent Marktanteil verbucht wurden. Folglich saßen 0,42 Millionen der Umworbenen vor dem Bildschirm. RTLZWEI war mit dem Actionfilman diesem Freitagabend sehr erfolgreich und lockte 0,94 Millionen Interessenten, die starke 4,6 Prozent Marktanteil verbuchten. In der Zielgruppe erreichte der Sender mit 0,35 Millionen jüngeren Zuschauern hohe 6,6 Prozent Marktanteil.Zwei Folgenwaren bei Kabel Eins zur Primetime im Programm und überzeugten 0,47 und 0,56 Millionen Zuschauer. Insgesamt erhöhte sich die schwache Quote von 2,0 Prozent im Laufe des Abends auf mäßige 2,4 Prozent. In der Zielgruppe lag der Sender bei niedrigen 2,4 sowue 2,5 Prozent Marktanteil. Bei VOX liefen zwei Episoden vonund begeisterten 0,49 sowie 0,63 Millionen Serienfans. Die Quote lag hier bei enttäuschenden 2,1 und 2,6 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten kamen ebenfalls nicht mehr als schwache 3,3 und 3,8 Prozent zustande.