RTLZWEI zieht mit «Van Helsing» an ProSieben vorbei

Quotennews

Der Actionfilm war sehr gefragt. Und auch mit dem Thriller «Pitch Black» legte der Sender stark nach.



Für RTLZWEI war die Primetime an diesem Freitagabend besonders erfolgreich. Bei den privaten Sendern waren auf dem Gesamtmarkt nur RTL und Sat.1 stärker. Für den Actionfilminteressierten sich 0,94 Millionen Fernsehenden, was in einer starken Quote von 4,1 Prozent resultierte. Auch bei den 0,35 Millionen Jüngeren kam ein hohes Ergebnis von 6,6 Prozent zustande. Weiter ging es ab 22.55 Uhr mit dem Thriller, der auf eine Quote von 4,6 Prozent erhöhte. Die 0,20 Millionen Umworbenen beendeten den Abend mit 6,0 Prozent Marktanteil.Gegenüber diesem starken Auftritt musste sich ProSieben geschlagen geben. Auf diesem Sender begeisterte der Abenteuerfilmnicht mehr als 0,77 Millionen Fernsehende. Dies hatte passable 3,5 Prozent Marktanteil zur Folge. Die 0,42 Millionen Werberelevanten erzielten eine solide Sehbeteiligung von 8,0 Prozent. Mit einer Reichweite von 0,51 Millionen Menschen verbesserte sich ProSieben mit dem Science-Fiction-Filmschließlich auf hohe 5,7 Prozent Marktanteil. Bei den 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen stand ein knapp überdurchschnittliches Ergebnis von 9,5 Prozent auf dem Papier.Kabel Eins wollte mit zwei Folgen der Serieüberzeugen. Hier schalteten jedoch nur 0,47 und 0,56 Millionen Fernsehende ein. Der Marktanteil wuchs von schwachen 2,0 auf mäßige 2,4 Prozent. Bei den Jüngeren wurden niedrige 2,4 sowie 2,5 Prozent Marktanteil eingefahren. Mit je einer Folge vonundwaren aber schließlich 0,85 beziehungsweise 0,65 Millionen Serienfans mit dabei. Die Quote stieg auf hohe 4,3 und 4,7 Prozent. In der Zielgruppe blieb man weiterhin bei mauen 3,1 sowie 3,5 Prozent hängen.