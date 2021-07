Zum Abschied: FOX zeigt «snowfall», «Gap Year» und «Djatlow-Pass» im September

TV-News

Der September bei FOX hat von Drama, über Thriller bis zur Komödie für jeden Geschmack etwas dabei. Danach ist Schluss für den Sender.

FOX nimmt das Publikum im September mit auf eine Reise in die USA der 1980er Jahre. Die kompletten Staaten werden von einer Drogenwelle überrollt, die das Land rasant und drastisch ändert. Der Stoff der Stunde: Crack. Vor diesem Hintergrund spielt die Serie «Snowfall», die mittlerweile schon in der vierten Staffel und damit im Jahr 1985 angekommen ist. Die zehnteilige vierte Staffel ist ab dem 13. September immer montags um 21:00 Uhr auf FOX als TV-Premiere zu sehen. «Snowfall» beschreibt den Drogenkrieg aus Sicht der Drogenbosse, wie Franklin Saint, der in der vierten Staffel bald erkennen muss, was die Cracksucht bei Freunden und Familie anrichtet. Es entstehen Bandenkriege von rivalisierenden Gangs in Los Angeles, wobei Franklin alles daransetzt, das Blutvergießen möglichst schnell zu stoppen. Dabei begibt er sich auf die Suche nach neuen Verbündeten.Spektakuläre Abenteuer gibt es bereits ab dem 7. September mit der ersten Staffel der Dramedy «Gap Year». In «Gap Year» machen fünf junge Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, eine Rucksack-Reise durch Asien und erleben den Trip ihres Lebens. Dabei campen sie auf der Chinesischen Mauer, gehen auf eine Full-Moon-Party in Thailand und trekken durch den Dschungel von Malaysia. Obwohl keiner der Truppe, bestehend aus Dylan, Sean, May, Ashley und Greg das findet, was sie sich erhofft hatten, sind sie nach den acht Episoden und einer Reise durch Asien um viele Erfahrungen reicher. Die Serie ist jeden Dienstag um 21:00 Uhr im FOX-Programm.Für Thriller-Fans wird ab dem 8. September immer mittwochs um 21:00 Uhr die russische Serie «Djatlow-Pass – Tod im Schnee» gezeigt. Dort geht es in der achtteiligen ersten Staffel um den grausamen, aber gleichermaßen rätselhaften Tod von einer Gruppe aus Studenten, die 1959 im Uralgebirge ums Leben kamen. In der Story, die auf einer wahren Begebenheit basiert, sind eine Gruppe Studenten auf einer Skiwanderung spurlos verschwunden. Eine Suchtruppe findet später ihre teilweise entkleideten Leichen im Umfeld des letzten Lagers, wobei einige Verstümmelungen aufweisen. Das im Nachhinein gefundene Zelt scheint zudem von Innen aufgeschlitzt worden zu sein und dass der Berg, an dessen Hang das Lager aufgeschlagen wurde, von den Einheimischen als „Toter Berg“ bezeichnet wird, sorgt für zusätzliche Verstörung. Was damals geschehen ist, wollen die Produzenten nun 62 Jahre später herausfinden.