HBO: Robert Downey Jr. wird Co-Star einer Satire

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender HBO wird zusammen mit A24 an «The Sympathizer» arbeiten.

Die Produktionsfirma A24 verfilmt für den Pay-TV-Sender Home Box Office (HBO) den Viet-Thanh-Nguyens-Bestseller, in dem «The Avengers»-Star Robert Downey Jr. die Hauptrolle übernehmen wird. Park Chan-wook, Regisseur von «Oldboy» (2003) und «The Handmaiden» (2016), wird zusammen mit Don McKellar («Exotica», «Last Night») als Co-Showrunner fungieren. Die Dreharbeiten sollen in Los Angeles und in Vietnam stattfinden.«The Sympathizer» wird als kulturübergreifende Satire über die Kämpfe eines halb französischen, halb vietnamesischen kommunistischen Spions während der letzten Tage des Vietnamkrieges und sein daraus resultierendes Exil in den USA beschrieben. Derzeit läuft eine weltweite Suche nach der Hauptrolle und dem Rest des überwiegend vietnamesischen Ensembles."Das wichtige und meisterhafte Werk von Mr. Nguyen zu adaptieren, erfordert ein visionäres Team. Mit Regisseur Park am Ruder erwarte ich, dass dies ein kreatives Produktionsabenteuer für Susan, mich und das Team Downey wird, und ein anregender Prozess für mich selbst, diese komplexen Nebenrollen zu spielen", sagte Downey in einem Statement.