Visa-Vie-Podcast wird zur Serie

Der preisgekrönte Podcast «Das allerletzte Interview» von Moderatorin Visa Vie wird nun als Serie adaptiert.

«Das allerletzte Interview», der Podcast von Moderatorin und Schauspielerin Visa Vie, erzählt in 30 Folgen die Geschichte von Clara, die den größten und bekanntesten Rapper des Landes in einem „allerletzten Interview“ bloßstellen und anschließend ermorden möchte. Jedoch hat Clara keine Kontakte und Ahnung von der Deutschrap-Szene und muss sich daher als Moderatorin bei einem der größten Hip-Hop-Magazine Deutschlands einschleusen. Dabei infiltriert sie nebenbei die gesamte deutsche Rap-Szene.Diese Story des preisgekrönten Podcasts soll nun von der Wild-Bunch-Tochter Mia Wallace Productions als Serie verfilmt werden, wie die Autorin der Geschichte Visa Vie auf Instagram verriet: „Nun sitze ich aber hier und frage mich, wie viele Jahre ich dieses Mal brauchen werde, um die folgende Nachricht zu realisieren: «Das allerletzte Interview» wird als Serie verfilmt!“, schrieb Visa Vie in einem Instragram-Post.Details zur Serie sind noch nicht bekannt, was jedoch sicher ist, dass das neue Produktionslabel Mia Wallace Productions die Produktion übernimmt. Mia Wallace Productions ist eine Tochter der Wild Bunch Germany und konzentriert sich auf Geschichten aus einer weiblichen Perspektive, unter der Führung von Pauline Striebeck und Estella Suplit. Neben «Das allerletzte Interview» ist auch «Augusta X» als weiteres Projekt der Mia Wallace Productions geplant. «Augusta X» spielt in einer alternativen Realität, in der im Deutschland unserer Zeit die Monarchie noch besteht. Die aktuelle Monarchin Augusta möchte das jedoch ändern und plant eine Revolution.