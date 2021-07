«Lupin» stiehlt sich zurück an die Spitze

VOD-Charts

Mit einer kurzen Pause in der vergangenen Woche setzt sich die französische Serie «Lupin» wieder an die Spitze der VOD-Charts.

In der vergangenen Woche musste sich der dreifache Spitzenreiter «Lupin» mit dem sechsten Platz zufriedengeben und auf einen Platz auf dem Treppchen verzichten. Heute sicherte sich die Serie mit dem französischen Gentleman-Dieb «Lupin» wieder mit großem Abstand den Platz an der Sonne. Weiter unten sind die Plätze jedoch eng getaktet. In dieser Woche vom 9. bis zum 15. Juli startet die NBC-Serie um den meisterhaften Verbrecher Raymond Reddington, «The Blacklist», das Ranking mit 2,54 Millionen Klicks.10.000 Aufrufe mehr erreichte das amerikanische Reality-Format «Too Hot to Handle», in Deutschland besser bekannt unter dem Titel «Finger weg!» aus dem Hause Netflix. Die Singles kommen damit auf Platz neun. Rang acht teilen sich gleich zwei Serien, denn sowohl «The Vampire Diaries» als auch «Elite» erreichten diese Woche 2,56 Millionen Aufrufe. Um einen Platz verpasst Krankenhausserie «Greys Anatomy» die Top5. Die Serie aus dem Hause ABC sichert sich eine Brutto-Reichweite von 2,57 Millionen Klicks.Den ersten größeren Abstand können sich die «Biohackers» und «Criminal Minds» auf dem vierten Platz holen, beide Sendungen erreichen 3,13 Millionen Zuschauer. Mit einer weiteren großen Lücke zu Platz vier beginnt die Ärzte-Serie «New Amsterdam» aus dem Hause NBC das Siegerpodest. Mit 3,77 Millionen Aufrufen reichte es jedoch nur für den dritten Platz.Silber konnte sich das Action-Spektakel «The Tomorrow War» mit 3,78 Millionen Zuschauern abgreifen, das vergangenen Woche noch von der Spitze grüßte. Der Platz in der Sonne gehört diese Woche jedoch wieder mit großem Abstand und 5,15 Millionen Aufrufen der französischen Netflix-Produktion. Die Serie ist zudem auch der aktuelle Rekordhalter mit 8,92 Millionen Aufrufen, die die Serie in der 25. Kalenderwoche erreichen konnte.