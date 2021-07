Die «Tour de France» geht in den Endspurt

Quotennews

Nachdem sich die «Tour de France» im Ersten zwischen Etappe 15 und 18 wieder besser präsentierte, sinkt seitdem das Interesse.

Zum Samstagnachmittag stand für die Rad-Profis der «Tour de France» die 20. Etappe und damit die Strecke zwischen Libourne und Saint-Emilion an. Anders, als der Großteil der zurückliegenden Etappen ist die 20. Etappe in diesem Jahr mit nur 30,8 km eine sehr kurze Strecke. Das Zeitfahren konnte der Belgier Wout Van Aert für sich entscheiden, er sicherte sich so seinen zweiten Etappen-Sieg bei der diesjährigen Tour. Aus Quoten-Sicht stellte die gestrige Übertragung im Ersten ab 15:15 Uhr eher einen Misserfolg dar. Lediglich 0,79 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten die Etappe vor den Bildschirmen. #Im Vergleich zur 19. Etappe am Freitag konnte sich immerhin bei den jüngeren Zuschauern von 0,12 Millionen auf 0,15 Millionen Zuschauer gesteigert werden. In Marktanteilen gesprochen konnte sich die 20. Tour-Etappe 7,6 Prozent insgesamt sicher und blockierte zudem 6,5 Prozent am jüngeren Markt. War man teilweise bei Etappe 15 oder Etappe 9 bereits bei Marktanteilen von bis zu 11,7 Prozent insgesamt, so reichte es bei den Jüngeren noch nie für eine zweistellige Beteiligung am entsprechenden Markt.Sportlich ging es auch nach der Übertragung der «Tour de France» im Ersten weiter. Mit einem Thema, welches nicht nur im Radsport immer wieder für Furore sorgt. Doping. Die Formateundsteigerten das Interesse im Ersten merklich. Das erstgenannte Format kam auf 1,24 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9 Prozent, bei den jüngeren Zuschauern reichte es mit 0,2 Millionen Zuschauern für 7,8 Prozent. «Die Diskussion» fiel dann erneut auf 0,84 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,2 Prozent. Bei den jüngeren ging es mit 0,15 Millionen und 5,2 Prozent zu Ende. Die Tour-Radler müssen am heutigen Sonntag ab 16:30 Uhr in der 21. Etappe von Chatou nach Paris Champs-Elysées fahren. Damit ergeben sich die letzten 108,4 km vor der letzten Zieleinfahrt.