Blockbuster-Battle

Im heutigen Battle kämpft «Ready Player One» gegen «Freundschaft Plus». Nebenbei möchte auch Vin Diesel und seine «Fast & Furious»-Familie das Rennen gewinnen. Wer holt sich den Sieg?

(RTL, 20:15 Uhr)Nachdem die Crew von allen Vergehen freigesprochen wurde, verbringen Dom und Letty ihre Flitterwochen in Havanna. Doch dann taucht plötzlich die Cyber-Terroristin Cipher auf, die Dom verführt und in kriminelle Machenschaften verstrickt. Mr. Nobody versucht Hobbs, der bei einem von Doms Manövern verhaftet wurde, zu befreien und bittet Letty, Roman, Tej und Co. um Hilfe, um sie zu stoppen. Wird die einstige Familie wieder zusammenfinden?Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDB User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Futuristisches Sci-Fi-Abenteuer von Star-Regisseur Steven Spielberg: Wade Watts flüchtet sich regelmäßig in das Online-Simulationsspiel OASIS. Als dessen Erfinder James Halliday stirbt, wird bekanntgegeben, dass er ein sogenanntes "Easter Egg" im Spiel versteckt hat. Wer dieses zuerst findet, erhält Hallidays Vermögen und die Kontrolle über OASIS. Wade nimmt begeistert an der Suche teil, muss sich aber bald ungeahnten Gefahren stellen - im Spiel und in der Realität.Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDB User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Natalie Portman und Ashton Kutcher sind Emma und Adam: Zwei Freunde aus Kindertagen, die plötzlich mehr aneinander finden. Nach Jahren eher flüchtiger Bekanntschaft landet Adam am Ende einer Party-Nacht in Emmas WG - und mit Emma im Bett. Eine Beziehung kann sich Emma aber nicht vorstellen, und so beschließen sie, einfach Freunde zu sein und ab und zu miteinander zu schlafen. Doch kann das auf Dauer ohne Gefühle und Verpflichtungen funktionieren?Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDB User Rating: 6