Kabel Eins produziert neue «Schrauben, sägen, siegen»-Folgen

TV-News

Kabel Eins erweckt seine längst vergessen geglaubte Handerker-Show wieder zum Leben, dank dem erhöhten Interesse am Heimwerken.

Vor über drei Jahren sendete Kabel Eins die letzte Folge der Handerker-Show, welche zu dieser Zeit auch nur für mäßige Quoten sorgte. Umso überraschender ist, dass nun, laut einem Bericht des Medienmagazins ‚DWDL‘, die längst vergessen geglaubte Dokusoap wieder mit ins Programm genommen wird und der Polizeisendung «Achtung Kontrolle» den Platz nimmt.Grund dafür scheint mitunter die Corona-Pandemie und die Lockdown-Situation zu sein, die offenbar das Heimwerker-Fieber in den Deutschen wiedererweckt hat. Somit ist es wohl doch keine große Überraschung, dass der Privatsender sein altes Programm wieder auspackt: Ein Kabel Eins-Sprecher bestätigte in dem Bericht, dass derzeit neue Folgen von «Schrauben, sägen, siegen» mit Mark Kühler vor der Kamera und Janus TV als Produktionsfirma entstehen.Der neue Sendeplatz für das Heimwerker-Format ist der gleiche, den die Sendung vor drei Jahren bekam: Ab dem 30. August soll die werktägliche Sendung «Achtung Kontrolle» durch die Handwerker Show ersetzt, die demnächst jeden Wochentag ab 18:55 Uhr zu sehen ist. Zwischen Februar und April baute Kabel Eins schon einmal in diesem Jahr auf die Sendung, zeigte allerdings immer sonntags die alten Folgen. Im Schnitt sicherte man sich mit der Ausstrahlung ordentliche 5,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe. In diesem Zeitraum schalteten 0,69 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was drei Prozent des Gesamtmarktes entsprach. Einmal schalteten sogar eine Million Zuschauer am Sonntagvorabend ein.