Sommer-Specials: Im August grillt Henssler wieder unter freiem Himmel

TV-News

VOX hat vier neue «Grill den Henssler Sommer Specials» ab August an. Mit dabei sind unter anderem Moderator Steven Gätjen, «Let’s Dance»-Sieger Rúrik Gíslason und die No Angels.

Der Privatsender VOX hat eine neue Staffel vonangekündigt, die wie 2019 insgesamt vier Ausgaben umfassen wird. Los geht es am Sonntag, den 8. August, um 20:15 Uhr. In der Folge misst sich Steffen Henssler mit Ilka Bessin (Vorspeise), The BossHoss (Hauptspeise) und Beatrice Egli (Nachspeise). Als Koch-Coach fungiert in der Auftaktfolge Lucki Maurer, als Hensslers „verlängerter Arm“ ist Detlef Steves im Einsatz. Der Grund für Steves Einsatz war eine Fuß-Entzündung Hensslers, die ihn an diesem Tag zum Zuschauen verdammte und er nur neben dem Grill Platz nehmen konnte. Neben Steves musste auch Moderatorin Laura Wontorra eine Grillrunde übernehmen. In den drei weiteren Folgen steht Henssler dann wieder selbst am Grill.Neben Bessin, Alec Völkel und Sascha Vollmer und Beatrice Egli geben sich auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg auch Michi Beck und Smudo, Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls von den No Angeles, Rúrik Gíslason, Pietro Lombardi, Jana Ina Zarrella, Beatrice Egli, Steven Gätjen, Moderatorin Lola Weippert sowie Broilers-Sänger Sammy Amara und Mathias Mester die Ehre. Als Koch-Coaches agieren neben Maurer Ali Güngörmüs, Johann Lafer und die Gebrüder Eggert.VOX zeigt «Grill den Henssler Sommer Special» immer sonntags ab 20:15 Uhr. Die Folgen sind jeweils sieben Tage vorab auf TVNow abrufbar. Produziert wird die Koch-Show von ITV Studios Germany. Vor zwei Jahren erreichten die vier Folgen einen Zielgruppenanteil von 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt verbuchte man mit 1,51 Millionen Zuschauern ab drei Jahren 5,9 Prozent Sehbeteiligung auf dem Gesamtmarkt.