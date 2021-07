Disney plant ESPN+ zu verteuern

Wirtschaft

Der Dienst ist aktuell für weniger als sechs US-Dollar beziehbar.

Disney hebt die Gebühren seinen Streamingdienstes ESPN+ an. Bereits ab Mitte August wird das monatliche Abonnement von 5,99 auf 6,99 US-Dollar erhöht, die jährlichen Abos steigen von knapp 60 auf 70 US-Dollar. Disney informierte die Abonnenten am Montag über diese Neuerung.Die Preise für die UFC-Pay-per-View-Matches, die im Service enthalten sind, bleiben unverändert, ebenso wie der Preis für ein Bundle aller US-Disney-Dienste, das Hulu und Disney+ beinhaltet. Das Gruppenabonnement kostet 13,99 US-Dollar pro Monat, 30 Prozent weniger als die Kosten für Einzelabonnements für alle drei Dienste.Die Preiserhöhung kommt, nachdem ESPN eine Reihe von Sportrechte-Deals bekannt gegeben hat, die eine erhebliche Menge an neuen und archivierten Inhalten für das Streaming-Angebot des Unternehmens vorsehen. Ein neues Abkommen mit der National Hockey League wird 75 Spiele exklusiv über ESPN Plus verfügbar machen.