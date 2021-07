Am Stück: arte zeigt BBC-Miniserie «Guilt» an einem Abend

TV-News

Der Kultursender arte zeigt Anfang September die komplette Miniserie «Guilt – Keiner ist schuld» am Stück.

Am 2. September geht es um zwei Brüder und ein tödliches Geheimnis bei arte , denn um 22:00 Uhr läuft die BBC-Miniserieals Free-TV-Premiere. Dabei wird die ganze Serie mit ihren vier Episoden an einem Stück auf dem Kultursender ausgestrahlt. Zu sehen sind dabei unter anderem Mark Bonnar, Jamie Sives, Ruth Bradley, Siân Brooke, Emun Elliott, Ellie Haddington, Joe Donnelly sowie Bill Paterson und viele mehr.Inhaltich geht es um die beiden Brüder Jake und Max, die auf dem Heimweg von einer Hochzeit aus Versehen den Rentner Walter vor der eigenen Haustür anfahren. Der Mann stirbt an seinen Verletzungen, doch Anwalt Max rät dem Fahrer Jake reflexartig, nicht zur Polizei zu gehen. Vielmehr setzen die beiden den toten Walter in seinen Fernsehsessel, sodass sein Tod aussehen soll, als wäre der krebskranke Rentner natürlich gestorben. Um die Lüge aufrecht zu erhalten, bauen die Brüder Stück für Stück ein Lügengerüst um sich auf. So müssen die beiden schließlich auch auf die Beerdigung des Verstorbenen, bei der Max Jake dazu drängt Walters Nichte Angie, von ihrer Geschichte zu überzeugen. Trotz ganzem Körpereinsatz von Jake soll der Privatermittler Kenny den Fall untersuchen. Glück für Max und Jake, dass Kenny ein alter Freund von ihnen ist, der schon seit längerem an der Flasche hängt. Doch ganz so leicht beeinflussbar ist Kenny dann doch nicht.«Guilt» ist eine Produktion von Expatation Entertainment in Kooperation mit Happy Tramp North, die von Produzenten Jules Hussey geleitet wurde. Regie führte Robert McKillop nach dem Drehbuch von Neil Forsyth. Hinter der Kamera stand Nanu Segal und die Radaktion verantwortete Verginie Padilla.