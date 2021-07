Bei VOX und Kabel Eins ist zur Primetime nichts mehr zu retten

Quotennews

«Promi Shopping Queen» und «Trucker Babes» hatten am Vorabend nicht den Hauch einer Chance.



VOX entschied sich zur gestrigen Primetime für eine Wiederholung der Showaus dem Jahr 2019. Guido Maria Kretschmer stellte seinen Kandidatinnen das Motto "Think Big! Ob Pullover, Shirt, Mantel oder Hose – Oversize muss es sein!". Nun versuchten die Models Gitta Saxx und Cheyenne Ochsenknecht sowie die Schauspielerin Isabell Polak für 500 Euro den perfekten Look zu kreieren. Vor zwei Wochen kam eine Ausgabe des Formats mit nur 0,43 Millionen Fernsehenden nicht über sehr schwache 1,6 Prozent Marktanteil hinaus. Auch bei den 0,19 Millionen Jüngeren blieb der Sender bei einer miesen Quote von 2,4 Prozent hängen.Dieses bereits schlechte Ergebnis wurde gestern durch das parallele EM-Finale noch weiter verschlechtert. Somit blieben nur 0,30 Millionen Fernsehende übrig, welche sich mickrige 0,9 Prozent Marktanteil holten. Die 0,15 Millionen Umworbenen landeten bei einer miserablen Quote von 1,5 Prozent. Für gewöhnlich holtam späten Abend starke Ergebnisse. Doch diesmal schalteten nur 0,20 Millionen Neugierige und 0,03 Millionen Werberelevante ein. Somit kamen sehr schlechte 0,8 sowie 0,3 Prozent Marktanteil zustande.Kabel Eins zeigte weiterhin zwei wiederholte Folgen der Dokusoap. Zunächst überzeugte die erste Ausgabe noch 0,50 Millionen Fernsehende und landete folglich bei mauen 1,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,23 Millionen Jüngeren war eine schwache Sehbeteiligung von 2,3 Prozent ab. Mit der zweiten Episode war dann gar nichts mehr zu holen. Für die 0,25 Millionen Zuschauer blieben noch ernüchternde 0,9 Prozent übrig. Bei den 0,09 Millionen Jüngeren wurden ebenfalls mickrige 0,9 Prozent Marktanteil gemessen.