ProSieben kommt mit «Terminator: Genisys» noch am besten davon

Quotennews

Viele Zuschauer blieben am gestrigen Abend wie zu erwarten nicht für die privaten Sender übrig.



Viel Hoffnung hatten die privaten Sender parallel mit dem EM-Finale sicher nicht auf ihr Primetime-Programm gesetzt. Der einzige Sender, der knapp über der eine Million-Hürde landete war ProSieben . 1,02 Millionen Fernsehende schalteten für den Actionfilmein und sicherten sich mit 3,1 Prozent Marktanteil noch ein akzeptables Ergebnis. Die 0,46 Millionen Umworbenen landeten bei mauen 4,5 Prozent. Der Science-Fiction-Film «Predator – Upgrade» ► machte mit 0,36 Millionen Zuschauern und schwachen 1,8 Prozent Marktanteil weiter. Bei den 0,14 Millionen Jüngeren stürzte die Quote auf miese 2,1 Prozent ab.Dahinter reihte sich RTL mit dem Musical «Mamma Mia! Here We Go Again» ► ein. 0,93 Millionen Filmfans holten jedoch nur noch ernüchternde 2,8 Prozent Marktanteil. Und auch bei den 0,32 Millionen Umworbenen sah es mit einem Wert von 3,2 Prozent nicht besser aus. Das Actiondramafiel schließlich mit 0,39 Millionen Fernsehenden auf mickrige 1,5 Prozent zurück. Bei einem jüngeren Publikum von 0,15 Millionen Menschen wurden miserable 1,7 Prozent Marktanteil gemessen.Sat.1 zeigte die romantische Komödie, welche für 0,54 Millionen Neugierige und enttäuschende 1,6 Prozent Marktanteil reichte. Die 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchten eine niedrige Sehbeteiligung von 2,1 Prozent. RTLZWEI zeigte den Thriller «The Circle» ► , für welchen sich 0,43 Millionen Zuschauer begeistern ließen. Daraus resultierten maue 1,3 Prozent Marktanteil. Bei den 0,23 Millionen Jüngeren stand eine schwache Quote von 2,3 Prozent auf dem Papier.