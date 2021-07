Neue Sat.1-Show «99  Eine:r schlägt sie alle!» überzeugt zum Auftakt

Quotennews

Mit dem neuen Format zuvor erreichte nun auch «Genial daneben» deutliche bessere Quoten als in den vorherigen Wochen.



Die neue Gameshowin Sat.1 wagt sich im Vergleich zu bisherigen Formaten an eine neue Größenordnung. 100 Kandidaten gehen ins Rennen um 99.000 Euro. Nur wer 98 Spielrunden durchhält, ohne ein einziges Mal Letzte oder Letzter zu werden, darf in das Finalspiel Nr. 99 einziehen. Die einzelnen Spiele fordern die verschiedensten Fähigkeiten, wie zum Beispiel Cleverness, Geschick und Sportlichkeit. Kommentiert und moderiert wird das neue Konzept von Johanna Klum und Florian Schmidt-Sommerfeld.Alle 99 Spiele an einem Abend würden den Rahmen sprengen, also werden die Runden auf drei Shows aufgeteilt. Der Auftakt erfolgte am gestrigen Abend vor 1,36 Millionen Fernsehenden. Dies bescherte dem Sender einen guten Marktanteil von 5,9 Prozent. Vor allem in der Zielgruppe durfte Sat.1 zufrieden sein, denn das Ergebnis war deutlich besser als in den vergangenen Wochen auf diesem Sendeplatz. Die 0,63 Millionen Umworbenen sicherten sich eine starke Quote von 11,7 Prozent. Mit 0,69 Millionen Jüngeren lag die Reichweite bei RTL nur knapp vor diesem Resultat.hatte in den Wochen zuvor die schwächsten Ergebnisse überhaupt eingefahren. Mit dem passenden Vorlauf und einem Start mehr als eine Stunde später, schob sich nun auch dieses Format langsam in den grünen Bereich. Bei den 0,56 Millionen Zuschauern wurde ein passabler Marktanteil von 4,9 Prozent gemessen. Die 0,25 Millionen Werberelevanten lagen mit soliden 7,6 Prozent nur ganz knapp unter dem Senderschnitt.